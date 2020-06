Este viernes ha terminado la 16º temporada de ‘El programa de Ana Rosa’ en Telecinco, un curso televisivo marcado especialmente por la pandemia de COVID-19, el confinamiento y las consecuencias de la crisis sanitaria. Ana Rosa Quintana no ha podido evitar emocionarse durante los últimos minutos de programa, ya que como ella misma ha asegurado a pesar de llevar 40 años al frente de diferentes programas, este ha sido el más complicado para ella. «Hoy llegamos al final de temporada, la más difícil sin duda, la que más nos ha exigido a la gente que hacemos este programa y fundamentalmente a la que más ha exigido a la sociedad española en su conjunto», ha empezado diciendo la presentadora.

Ana Rosa Quintana ha querido agradecer a su equipo el trabajo realizado

Ana Rosa ha querido agradecer la gran audiencia que ha tenido durante este último año: «Solo espero que hayamos podido estar a la altura. Muchas gracias por dejarnos hacerles compañía, por informales, por intentar entretenerles… Yo solo puedo decir una cosa. Estoy tan orgullosa de mi equipo«, ha dicho antes de dar paso a un vídeo donde todo el equipo del programa agradecía el hecho de haber estado presentes en nuestras vidas durante estos tiempos tan difíciles.

Al terminar el vídeo, una Ana Rosa Quintana que había comenzado a emocionarse al dar paso al mencionado vídeo, no ha podido evitar romper a llorar al recordar todo lo que hemos vivido durante estos meses atrás: «No ha sido fácil, pero esperemos que haya sido útil«, cuenta. «Había días muy difíciles pero este equipo ha estado a la altura de chavales que salían de su casa cuando nadie salía, de volver a sus casas pensando que podían contagiarle a alguien. Día de hablar de casi 900 muertos, testimonios que se me van a quedar siempre aquí. Que ya, que me voy de vacaciones», ha asegurado sin poder parar de llorar.

La presentadora ha relatado cómo han sido estos días Para Ana Rosa Quintana no ha sido nada fácil: “Cada día hemos contado las historias de los que sufrían y de los que lo superaban. Hemos estado a pie de calle, al lado de la gente; hemos ofrecido momentos de esperanza y hemos sido testigos del tesón y la generosidad de los sanitarios, los aplausos y la responsabilidad ciudadana”, explica la presentadora. “He compartido con los espectadores la impotencia y la rabia que hemos vivido durante esta crisis sanitaria, aunque siempre he intentado ofrecer también el lado más humano de esta pandemia’.