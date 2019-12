Con la voz entrecortada y con lágrimas en los ojos, Makoke anunciaba en ‘Viva la vida’ su ruptura con Tony Spina. La colaboradora que la separación se produjo el pasado 2 de diciembre y que ahora tenía el momento de vivir su juventud. Sin embargo, tal y como han explicado Rafa Mora y Suso podría haber un motivo oculto detrás de esta noticia.

Makoke, derrumbada tras romper con Tony Spina

Así explicaba Makoke su separación de Tony Spina

Makoke ha explicado que fue ella quien tomó la decisión de terminar la relación con Tony Spina: «Intentamos retomarlo y luego fue él quien dijo que no podíamos seguir así. Rompimos el 2 de diciembre, nos hemos estado viendo. Hablamos casi todos los días».

Hace una semana, Diego Arrabal le preguntó a la ex de Kiko Matamoros si su relación con Tony Spina seguía en pie o si por el contrario, tal y como le habían contado, había terminado. La que fuese azafata del ‘Telecupón’ aseguró en aquel momento que estaba muy feliz junto al italiano y que tan solo eran rumores. Siete días después, Makoke rompía a llorar en su programa tras hacerse público el fin de su relación. «La semana pasada no estábamos juntos pero no habíamos hablado de hacerlo público. No sabía que me lo ibais a sacar», decía con la voz entrecortada.

