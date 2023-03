La reacción de Antonio David Flores al despido de Marta Riesco

Marta Riesco deja de trabajar en Mediaset. La protagonista confirmaba la noticia a través de su perfil de Instagram. "He recibido una comunicación de despido disciplinario por parte de la empresa de la que he sido trabajadora desde 2017", señalaba. El último en reaccionar a la información ha sido su pareja, Antonio David Flores, a quien se apartó de Telecinco en marzo de 2021 tras las declaraciones de Rocío Carrasco en la primera entrega de su documental.

El malagueño ha querido apoyar a su novia públicamente a través de un post publicado en Instagram. "Es obvio que la orden viene de la planta noble y que tienen que extinguir a todas las personas que guardan relación conmigo", subrayaba. "Nunca aceptaron que les dijeras NO a todas sus maquiavélicas ofertas, nunca entendieron que quisieras separar tu profesión de tu vida privada, a partir de ahí te rindieron cuentas, pidieron tu despido públicamente, te humillaron, te acosaron te desprotegieron, olvidando que trabajabas para ellos. Mejor no estar donde te hacen daño, donde no te quieren, donde no te valoran. 'Se cierra una ventana, pero se abre una puerta'. Eres una gran mujer y una excelente periodista con un gran futuro profesional", le dice. Además, añade los siguientes hashtag a modo de ánimo: #masfuertequenunca #notengasmiedo #indestructible #teamo.

El apoyo de Antonio David Flores

No es la primera ocasión en la que el excolaborador se pronuncia sobre la situación laboral de su chica. Ya lo hizo el pasado mes de febrero donde subrayó que era "inaceptable" lo que le estaba pasando. Nuevamente, aprovechó para atacar duramente a la cadena en la que trabajó durante muchos años en distintos programas. "Son la fábrica de la manipulación. Imponen el pensamiento único. Son especialistas en distorsionar la realidad y en incitar a su público al odio, al acoso y a destrozar las vidas de las personas, engañándolos a todos vilmente cuando son los que más tienen que ocultar", afirmaba.

Desde que se diera a conocer el romance de Antonio David Flores con Marta Riesco -a principios de 2022-, el nombre de la periodista ha cobrado mucho protagonismo. Asimismo, ha mantenido distintos rifirrafes con miembros de la cadena, entre ellos, Jorge Javier Vázquez y Cristina Porta. La reportera no está de acuerdo con su despido y así lo ha expuesto: "No estoy conforme con los motivos que la empresa ha alegado para prescindir de mis servicios, por lo que os anuncio que el despido va a ser impugnado ante el Juzgado de lo Social", indicaba en redes.

Marta Riesco inicia un proceso judicial

La periodista ha recalcado que sus abogados le han recomendado que no haga declaraciones sobre el desarrollo del procedimiento judicial de impugnación de despido que se llevará a cabo en los próximos meses. "Pido a mis compañeros en los medios respeto sobre esta decisión personal". Agradece el apoyo de sus compañeros de la productora Unicorn Content y Mediaset por estos años de trabajo. "Algunos de ellos ya me han expresado su solidaridad con esta decisión totalmente inesperada y especialmente perjudicial en estos momentos, por las razones que ya podéis suponer". La vida de Marta Riesco ha sufrido muchos vaivenes en la última etapa que han hecho mella en su estado de salud: "Ahora me toca reponerme lo mejor posible de esta situación injusta y cuidar de mi salud y de mi familia. Hoy más que nunca, Indestructible", concluía.