Están siendo unos días muy complicados para Gema Aldón en Honduras. Si hace unos días quería marcharse de 'Supervivientes', algo que su madre impidió que ocurriera, ahora se está enfrentando a un problema de salud. Durante las últimas horas, la hija de Ana María Aldón tuvo que ser evacuada de la playa por culpa de un problema. Las dolencias que tiene tiene en el codo no le permiten hacer vida normal en el concurso y lo mejor era que acudiera a someterse a algunas pruebas médicas antes de regresar a los Cayos. Un hecho que ha preocupado mucho a la diseñadora, quien se encuentra a miles de kilómetros de ella.

Ana María Aldón ha querido agradecer todas las muestras de cariño recibidas tras la evacuación de su hija y, además, ha compartido su preocupación por la joven. "Muchísimas gracias a todos por vuestra preocupación por mi niña. La verdad es que no sé nada nuevo. Como madre solo puedo deciros que es imposible quitarme de la cabeza el sufrimiento y el dolor que podría estar pasando mi hija", comienza diciendo. Y añade: "Y sé por experiencia propia que está atendida por un grupo médico excelente. Aún así, necesito verla, abrazarla y darle todo mi cariño".

Ana María Aldón le ha dedicado unas emotivas palabras a la concursante

Además, ha aprovechado para mandarle un bonito mensaje a su hija, que no podrá ver hasta que termine su aventura en 'Supervivientes'. "Cariño nunca dejarás de ser ese bebé que con 17 años apareció en mis brazos. Esa personita que me pidió el carnet de mamá y que quizás me vino muy grande. Aún así puedo decirte que lo hice lo mejor que pude. Te quiere. Tu madre", ha sentenciado una Ana María Aldón muy preocupada por la salud de su hija.

En las últimas horas, Gema Aldón tenía que abandonar el concurso por prescripción médica. «Parece ser que se ha decidido que se somete a la resonancia médica para comprobar el alcance de la lesión que tiene y a continuar con la terapia que el servicio médico de ‘Supervivientes’ le está realizando», informó Sobera este pasado martes en 'Tierra de Nadie'. Una noticia que hizo que la concursante se rompiera en directo y no pudiera evitar llorar al despedirse de sus compañeros. Una despedida que hizo como si ya se fueran a ver directamente fuera. Al cierre de este artículo, Gema Aldón continúa evacuada viendo su situación en cuanto a la lesión de codo se refiere.

La diseñadora ha estado presente en la gala de este jueves desde el plató de Telecinco

Quien ha estado presente en el plató de la gala de este jueves ha sido Ana María Aldón, quien ha vuelto a hacer hincapié en su preocupación por su hija y en la tristeza que mantiene al verla completamente rota al tener que abandonar forzosamente el concurso. La diseñadora no lo está pasando bien al estar a miles de kilómetros de su primogénita y ser consciente que, a día de hoy, no puede tener ningún tipo de comunicación con ella. Visiblemente nerviosa, le pedía a Jorge Javier Vázquez conocer el estado de salud de Gema Aldón.