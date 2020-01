Tras varios días concursando en ‘La isla de las tentaciones’, Álex se ha reencontrado con su novia, Fiama, en la ‘Hora de confrontación’. Pero las conclusiones a las que han llegado cada uno de ellos han sido muy distintas.

Álex pide volver a ver a Fiama

Tras ver las imágenes de Fiama con Joy, Álex se vino abajo. «No la vi tajante con él. Me siento mal. Estoy muy hecho polvo. Me siento perdido y no me quiero sentir así. No sé si esto es real. Y estar con esta incertidumbre me mata», reconocía. Por este motivo, el concursante quiso volver a su novia. Necesitaba aclarar las cosas.

Mónica Naranjo fue la encargada de comunicar a la canaria el porqué de su cara a cara con su chico. «Álex quiere comunicarse contigo para explicarte algo». La reacción de la joven fue de asombro. «Me da mucho miedo encontrarme con una realidad y a lo mejor no ser capaz de hacerle entender», admitía.

Finalmente, se vieron. Álex se derrumbaba al estar con su novia. Ella intentaba calmarle: «Confía en mí», le decía mientras sujetaba su cara con cariño. «Tienes que cambiar tus dramas, pero ahora mismo no tengo ganas de decirte eso», añadía.