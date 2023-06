Alba Silva está viviendo una de las etapas más duras de su vida. Hace unas semanas su marido, Sergio Rico, sufría un accidente durante la Romería de El Rocío que lo mandaba directamente a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Estas últimas horas han sido de buenas noticias, ya que al portero del PSG se le ha retirado la sedación.

Todos estos días, su mujer ha estado yendo al hospital para ver a su marido en el horario de visitas que hay establecidos en la UCI. Alba Silva ha demostrado su fuerza, aunque no ha podido evitar mostrarse rota cuando la prensa le ha preguntado por cómo están viviendo esta etapa tan dura. La joven está recibiendo el apoyo de su familia, pero sobre todo de sus hermanas, que no se separan de ella. Una de ellas, Rocío, ha querido mandarle todo su cariño con una desgarradora y emotiva carta, dirigida íntegramente a la pequeña de las hermanas.

"Mi hermana, @albasilvat la pequeña de mi casa o al menos eso era lo que creíamos hasta que ha llegado el momento donde nos está demostrando a todos lo grande que es. Nunca ví tal valentía, esa lucha incansable y a pesar de todo esa fortaleza y positividad para afrontar un nuevo día. Siempre se os vio una pareja unida y enamorada y si algo nos estás dejando claro ahora es el infinito amor que sientes por tu marido. Sé de sobra que cuando él sea consciente de todo estará orgulloso de la mujer que tiene", le empieza diciendo con emoción.

Alba Silva ha recibido una emotiva carta de su hermana

"Hermana tú miras al miedo de frente cada día y le plantas cara, lloras detrás de las paredes para no hacernos sufrir, te preocupas por nosotros a pesar de estar rota y cansada por dentro, papá no se equivocaba al decir que eras un angelito que había caído del cielo. Toda esta mala racha pasará y vendrá la calma que tanto necesitas y que tanto necesitamos estoy segura de ello, ya le has demostrado a Dios que eres una buena guerrera. Te admiro y te quiero mucho, siempre juntas contra viento y marea 💫", ha terminado diciendo a su hermana.

Alba Silva ha compartido esta bonita carta sin hacer ningún comentario. Sin embargo, no tenemos dudas de que la joven se ha emocionado como la que más al leerla. Porque no hay amor más grande que el de las hermanas. Y la mujer de Sergio Rico ha encontrado en ellas la fuerza para luchar en este duro golpe que han recibido.

Sus hermanas no se separan de ella en estos momentos tan delicados

Lo cierto es que Alba va viendo luz al final del túnel. Y es que la joven ha confirmado este martes que el portero ha mejorado, de hecho, "ya no está sedado". Lleva más de nueve días sedado por el traumatismo craneoencefálico que sufrió, pero ahora los médicos quieren ver cómo reacciona a los estímulos. "Dando pasitos adelante y estamos contentos. Los médicos van viendo cómo reacciona y tienen que estar pendientes", decía la joven frente a las cámaras. Están positivos, pero con la incertidumbre que puede existir en una situación de esta índole.