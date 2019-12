Gianmarco o Hugo Sierra. No solo Adara está dividida entre los dos hombres de su vida y es que la joven no se decide si regresar con el padre de su hijo o seguir la voz de su corazón y darle una oportunidad al italiano. Lo mismo le sucede a España entera, que no se decide entre quien lleva las de ganar en esta historia de amor a tres bandas. Para decidirse, Adara deberá salir y conocer todo lo que ha sucedido mientras ella estaba en ‘GH Vip 7’. Y es que los dos han mentido.

Si Hugo Sierra le ha callado a Adara todo lo que ha dicho de ella y las dos acciones legales que ha emprendido en su contra, Gianmarco también ha mentido, a su manera. El italiano ha sido pillado por sus seguidores de Instagram en una contradicción y nada tiene que ver con sus sentimientos reales hacia Adara, sino más bien con los fans reales que acuden a sus fiesta y bolos por las discotecas de la geografía española: su nuevo trabajo tras salir del concurso.

He redondeado algunos más en verde que también están repetidos. Pero a ver, ¿qué necesidad tienen de hacer esto por favor? jajajajajajajajajajajajajaa pic.twitter.com/eDMezaWA1K — Nuria (@ghotkes) December 8, 2019

Son varios los usuarios de las redes sociales que han puesto de manifiesto que Gianmarco ha inflado sus convocatorias festivas, haciendo creer a todos que tiene más fans de los que realmente tiene. Lo ha hecho con la ayuda del Photoshop, repitiendo las caras de los asistentes a sus fiestas por toda la foto para que 10 personas terminen siendo 100. Eso sí, quien haya realizado este fotomontaje no se ha esmerado demasiado, porque son muchos los que se han dado cuenta de que la foto subida por Gianmarco tiene trampa.