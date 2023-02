La cita secreta de Mario Vargas Llosa y su exmujer, Patricia, en Madrid

La ruptura entre Mario Vargas Llosa e Isabel Preysler ha sido una de las más sonadas del 2022. El Premio Nobel y la reina de corazones decidieron poner punto y final a su relación tras casi ocho años de noviazgo. Una separación que queda lejos de aparentar amistosa, ya que mientras ella aseguró que había sido un capítulo de celos por parte de él, el Premio Nobel quiso desmentir esa información. Desde su ruptura, hemos visto al peruano disfrutar junto a su familia de una escapada a París e incluso su hijo, Álvaro Vargas Llosa, publicó unas instantáneas de sus padres juntos. Mario Vargas Llosa y Patricia Llosa reaparecían juntos.

Unas imágenes que datan de septiembre de 2022 cuando todavía no se conocía la ruptura entre Vargas Llosa e Isabel Preysler. Al parecer, los exs presumen de una excelente relación y no se esconden. Según adelanta 'Ya es mediodía', el Premio Nobel y Patricia Llosa han sido vistos cenando en un conocido restaurante italiano de Madrid, el favorito de él. Una cita secreta que no hace más que avivar los rumores de una posible reconciliación entre la expareja que puso fin a su relación tras más de cinco décadas juntos después de que se publicaran unas fotos del escritor junto a Isabel Preysler. Una tormentosa separación que duró varios años, ya que firmaron el divorcio en 2018, tres años después de que vieran la luz estas imágenes.

Mario Vargas Llosa y Patricia Llosa han acudido a uno de los restaurantes favoritos del escritor

El citado medio asegura que la pareja disfrutó de una romántica e íntima velada, siendo esta su primera salida que ha visto la luz después de su ruptura con Isabel Preysler. Eso sí, no estaban solos. Su hija Morgana y una de sus nietas también estuvieron presentes en este momento e incluso quisieron inmortalizar la cita. Hay una fotografía de esa agradable velada degustando diferentes tipos de pasta. El Premio Nobel, que es un gran asiduo de este restaurante y no dudamos que también se desplazara hasta allí con Preysler, estuvo atendido en todo momento por el dueño del restaurante, a quien ya conoce.

A pesar de que no se ha confirmado si Vargas Llosa y Patricia se han dado una segunda oportunidad, lo que sí podemos anunciar es que tras su separación con Isabel Preysler, ha habido un acercamiento entre ellos. Una noticia que llega justo en el momento en el que aparentemente se filtra una explosiva carta de Patricia Llosa dirigida a la reina de corazones. Una misiva que tiene fecha al comienzo de su relación con el peruano y en el que le pide que “no desvele su relación con el escritor” porque "lo ha hecho más veces” con otras mujeres. En esa sincera carta, Patricia Llosa le confiesa algunas intimidades de su relación con Mario: “Aunque el matrimonio pueda parecer roto, lleva roto muchos años, porque él tiene como costumbre desaparecer un mes con una mujer”.

¿Qué hay de verdad sobre la explosiva carta de Patricia Llosa a Isabel Preysler?

Sin embargo, las últimas informaciones que baraja 'Y ahora Sonsoles' aseguran que esa carta es invención y no les extrañaría que fuera Isabel Preysler quien estuviera detrás de este bulo. La empresaria se podría haber enterado de que Vargas Llosa y Patricia Llosa han protagonizado un acercamiento y no le habría hecho ni pizca de gracia. Lo que está claro es que al trío amoroso compuesto por Mario Vargas Llosa, Isabel Preysler y Patricia Llosa todavía le queda tela que cortar y no dudamos que acaparen más de un titular en las próximas semanas.