Kiko Rivera está pasando sus horas más bajas. Este miércoles celebra su cumpleaños y lo hace en uno de sus peores momentos. Y es que en su última entrevista, donde critica con dureza a su hermana, Chabelita Pantoja, ha sido clave para que muchos de sus amigos o personas cercanas hayan tomado una determinación. Muchos ven sus palabras como indefendibles y el dj se ha encontrado más solo que nunca.

Desde hace unos días, el hijo de Isabel Pantoja está desaparecido. Ha optado por recluirse en su casa de Castilleja de la Cuesta, Sevilla, hasta que pase el revuelo mediático que han provocado los ataques a su hermana. Según ha podido saber SEMANA, Kiko está muy enfadado porque sus amigos más íntimos no han sabido o no han encontrado las palabras para defenderlo. Y es que en este caso, sus personas más cercanas no han dado el paso de hablar de él en estos momentos porque sería echarse críticas sobre su propio tejado.

Es el caso de Rafa Mora, por ejemplo. El colaborador de ‘Sálvame’ ha sido siempre un fiel amigo para Kiko Rivera y no ha dudado en defenderlo siempre. Sin embargo, el primer día tras salir la entrevista, este ya dijo que eran injustificables sus palabras y que por primera vez no sabía cómo defender a su amigo. Lo mismo le ocurría a Kiko Matamoros, que aunque siempre ha sacado la cara por él, esta vez lo criticaba con dureza. Y es que los colaboradores de ‘Sálvame’ se han mostrado muy duros con él en general, destacando que el dj no tiene razón y defendiendo a capa y espada a Chabelita.

Muchos de sus amigos no han encontrado palabras para defenderlo

Y cuando alguien lo ha defendido, ha recibido muchas críticas. Es el caso de Sofía Cristo, que fue uno de los rostros conocidos que decidió mostrarle su apoyo a través de las redes sociales con emoticonos de palmas. En ese momento, muchos se le echaron encima y le llovieron mensajes de lo más críticos. Esto obligó a Sofía a recular y dejar claro que no estaba de acuerdo con lo que Kiko decía de su hermana.

Kiko Rivera no está ahora rodeado de personas que lo apoyen al 100%. El dj no solo no ha recibido mensajes de apoyo por su entrevista sino que ha sido traicionado por algunos amigos. El paparazzi Pablo González se atrevió a dar cinco noticias bomba sobre él, asegurando que las conocía gracias a un amigo de Kiko, que le había traicionado.

La única que le ha mostrado su apoyo públicamente ha sido su mujer, Irene Rosales. Aunque no está de acuerdo con lo que ha hecho su marido, la colaboradora de ‘Viva la vida’ lo ha defendido, destacando que tampoco hay que crear contra él una campaña de odio. «Yo jamás voy a hablar de mi marido en televisión, otra cosa es lo que yo en casa le diga o no lo que pienso, pero eso no lo tengo por qué contar aquí. Es evidente que no me parece bien lo que Kiko ha hecho pero creo que no hay que machacar a las personas e insultarlas de la manera en la que se está haciendo con Kiko, la gente puede juzgar la entrevista que ha hecho pero no ponerle determinados calificativos».

¿Con un perdón es suficiente?