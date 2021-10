Kiko Rivera se toma a risas las últimas declaraciones de su prima, Anabel Pantoja

Kiko Rivera lleva días siendo uno de los personajes de los que más se está hablando. Su decisión de no asistir finalmente a la boda de su prima Anabel Pantoja en La Graciosa ha provocado, de nuevo, una mala relación entre los primos que más se quieren. Cansada ya de los enfados del dj, la sevillana ha tomado la decisión de seguir con su vida y no rogarle más perdones a Kiko.

Ahora Kiko Rivera ha reaparecido y su reacción cuando le preguntan por su prima ha llamado mucho la atención. Este martes, el dj ha salido a hacer unas gestiones y luego ha acudido a su peluquería de confianza. Al salir, se ha encontrado con la prensa, que se ha interesado por saber su opinión tras las últimas palabras de su prima.

Fiel a sus ideas de no hablar, ha preferido no dar su opinión. Se ha centrado en seguir su camino hasta su coche y ha reaccionado divertido cuando le han dicho que Anabel no va a ir esta vez a pedirle perdón. Kiko Rivera se ríe con una carcajada, que no ha pasado desapercibida para los micrófonos de los reporteros.

Kiko Rivera se ríe cuando le hablan de la reacción de su prima

Parece que la guerra entre primos ya ha estallado y no sabemos cómo va a acabar. Desde el fallecimiento de Doña Ana y la posterior celebración de la fiesta de la colaboradora de televisión, los primos más mediáticos del panorama actual han roto. Incluso a través de las redes sociales. Son muchas las idas y venidas que han tenido Kiko y Anabel a lo largo de los años, siendo más acentuadas durante los últimos tiempos. Ahora, la sevillana no está dispuesta a ir detrás de Kiko Rivera ni de pedir su perdón. Así nos lo confirma el entorno cercano a Anabel Pantoja, asegurándonos que ya está harta de los enfrentamientos familiares y de la actitud de Kiko frente a la actual situación personal que está atravesando.

Tal y como asegura una fuente cercana a SEMANA en exclusiva, «Anabel se ha cansado de salir siempre perjudicada cuando solo ha tratado de apaciguar las aguas en la familia”. A pesar de que en esta ocasión Kiko está enfadado de nuevo, su prima no va a mover los hilos para que se le pase el enfado. Todo lo contrario. Dejará que el tiempo pase y cuando él crea conveniente volverá a ella. Así ha sido siempre. A lo largo de todos sus enfrentamientos con su primo Kiko Rivera, Anabel Pantoja ha intentado mantener contacto con él e intentar solucionar los problemas. Algo que ahora no va a hacer, tal y como asegura una fuente a esta revista.

No entiende la reacción de su primo

“Dice que cuando a Kiko se le pase el cabreo que la llame, que ella no va a hacer nada esta vez”, nos confirman a SEMANA la mencionada fuente. Anabel Pantoja se ha visto juzgada por celebrar la fiesta de su boda, algo que le hacía especial ilusión y que ha tenido que aplazar en diferentes ocasiones. Aunque en su momento entendió los motivos por el que Kiko Rivera no quiso asistir a este día tan importante para ella, ahora «no entiende el motivo de su enfado e incluso para dejarla de seguir a través de las redes sociales«.