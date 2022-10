Apenas lleva unas horas ingresado en el hospital en el Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla después de sufrir un ictus. Y Kiko Rivera ha vuelto a sufrir un nuevo percance de salud. Según adelanta la web de Telecinco, el Dj ha sufrido un ataque de ansiedad al enterarse de que su madre ha abandonado su ostracismo en Cantora y se está trasladando en estos momentos hacia la capital hispalense para reunirse con su hijo. Irene Rosales, mujer del músico, no ha querido dar detalles del cuadro nervioso de su marido, pero sí ha confirmado que la tonadillera va de camino al centro sanitario: «Sí, pero le he dicho que no se puede entrar, pero es su hijo y tiene que estar aquí. Hoy no sé si va a llegar, pero va a estar al lado de Kiko».

«No sabemos nada nuevo, sigue todo perfecto. Nada, está muy bien y ya está. Ahora mismo solo puede entrar una persona y me han dicho que quien quiere que entre sea yo para no ponerse nervioso y que la tensión no le suba. Y no pasa nada», ha aclarado Irene Rosales a su regreso al hospital, en torno a las ocho menos diez de la tarde. La modelo se ha mostrado tranquila ante la evolución de su marido, del que se según las informaciones recabadas por ‘Fiesta’, ha sido víctima de los nervios cuando ha conocido las intenciones de su madre de reencontrarse con él. Llevan más de un año sin dirigirse la palabra y son muchas emociones acumuladas. El sevillano, en su momento más delicado, se ha venido abajo.

Ha sido Irene Rosales la que ha llamado a Isabel Pantoja para comunicarle que Kiko ha sufrido un ictus

Lo cierto es que mucho se ha comentado sobre la posible visita de Isabel Pantoja a su hijo en el hospital. Llevan tiempo distanciados tras la ruptura entre madre e hijo, pero dadas las circunstancias, la cantante ha considerado que ha llegado el momento de apartar las viejas rencillas y las disputas mediáticas para tener un cara a cara con su primogénito. Cabe destacar que ha sido su nuera quien la ha avisado del revés de salud de Kiko. «A pesar de que hay mala relación, ha sido Irene la que ha llamado», ha detallado José Antonio León en ‘Sálvame’.

