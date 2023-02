Kiko Rivera ha dejado claro en los últimos días que no lleva a rajatabla las indicaciones de los médicos tras sufrir un ictus el pasado mes de octubre. El dj se dejaba ver comiendo una hamburguesa y fumándose un cigarro después de dar una entrevista en 'La Resistencia' de David Broncano. No contento con estas imágenes de lo más sorprendentes, el hijo de Isabel Pantoja ha vuelto a mostrar que se ríe de las críticas que ha recibido por su dieta y se ha grabado mientras se comía un montaito.

No tiene por qué esconderse y ha querido enseñar el momento en el que ha disfrutado de un montaíto mientras hacía algunos vídeos en su Instagram. "Y ahora me estoy comiendo un montaíto", ha dicho mientras mordía un bocadillito de pan. Eso sí, no ha desvelado qué contenido tenía ese bocadillo, dejando que todos tuvieran la duda de si lo que llevaba dentro era sano o no. Lo cierto es que con esta publicación demuestra que no le importan lo que digan de él.

El dj reacciona contra todos los que se han metido con él

Unos minutos antes de mostrar que se estaba comiendo un montaíto, Kiko Rivera ha querido gritar a los cuatro vientos que está cansada de aguantar las críticas por haberse comido una hamburguesa: "No veas lo que están dando con la puñetera hamburguesa. Pero, ¿no están viendo lo bien que me veo, los kilos que estoy perdiendo y lo bien que estoy? ¿También van a criticarme por comerme una hamburguesa? Vaya tela... pues me voy a comer otra, al carajo", ha declarado rotundo, dejando claro que no le importan las críticas.

Antes de mostrar su enfado con la intensidad que cree que se le está dando al tema de su hamburguesa, Kiko Rivera pedía perdón por haber mostrado una imagen contraria a lo que ha dicho que tenía que hacer tras sufrir un ictus. Y es que sus palabras sobre el cambio de vida contradicen con estas imágenes, ya que parece que no ha llevado a cabo los consejos de los médicos. "Culpable. Ayer me comí una hamburguesa y me fumé un cigarro. No me lapidéis por ello", escribe el dj junto a una imagen de él mismo en el programa de David Broncano.

Ha pedido perdón por haberse comido una hamburguesa

El hijo de Isabel Pantoja se mostraba de esta forma arrepentido de haber mostrado una imagen que es muy contraria a la que en principio tenía que dar, porque se puede llegar a pensar que no está cumpliendo con los consejos médicos que le dieron cuando sufrió un ictus el pasado mes de octubre. Él mismo hablaba en 'La Resistencia' que había tenido que cambiar sus hábitos. De hecho, aseguraba que los médicos le habían pedido que dejara de beber alcohol, fumar y que no tomara ninguna droga. Además, declaraba que ahora llevaba una vida más aburrida: "Una mierda de vida", le dijo en un momento dado al presentador del programa en tono de broma. Lo cierto es que él está tranquilo y que solo hay que verlo para ver que ha cambiado sus hábitos alimenticios. Según él ha perdido peso, pero que de vez en cuando no va a negar darse un caprichito.