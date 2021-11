Kiko Rivera ha vuelto a pisar un plató de Mediaset. Lo ha hecho visitando la casa de Guadalix de la Sierra durante la emisión de ‘Secret Story’, donde ha presentado su nuevo trabajo musical, ‘Te necesito’. En su regreso a Telecinco, el hijo de Isabel Pantoja ha hablado de cómo está la relación con su madre.

Tras la muerte de doña Ana, madre de hijo empezaron un acercamiento que progresa muy lentamente. Más de lo que al cantante le gustaría. «Quién sabe si en 2022 o 2023. Las cosas de palacio van despacio», decía recientemente el DJ durante los Premios Radiolé. Lo cierto es que la tonadillera ha cerrado las puertas a un reencuentro con su hijo mayor, pero él aún se niega a tirar la toalla. Por eso, cuando Jorge Javier Vázquez le ha preguntado cómo andaban las cosas en la familia, este ha respondido: «Las cosas están medio bien».

Al entrar de nuevo en la casa de Guadalix, el cantante no ha podido evitar recordar su paso por ‘GH VIP Dúo’, donde concursó con su mujer, Irene Rosales. Y donde protagonizó tiernas escenas con su madre. «Volvería a ese día. Las cosas estaban bastante mejor ahí. Pero ahora va todo en camino», ha comentado. «Me ha traído muchísimos recuerdos. Pasé tres meses con gente maravillosa. Fueron de los mejores tres meses de mi vida».

Consciente de que en el interior de la vivienda está su amigo Luis Rollán, confesaba: «Me encantaría poder abrazar a Luis, aunque sea a través de ese panel que ponéis… Imagina que le digo a Luis que ha fallecido mi abuela. Se vuelve loco. Para mí Luis es parte de mi familia. A mi primo Luis lo adoro».

Jorge Javier aprovechaba la ocasión para recordarle que siempre es bienvenido en Telecinco. «Esta es tu casa y la de tu familia. Todos nos hemos largado de casa, pero luego volvemos», le decía.

Raquel Bollo, presente en el plató, se emociona batras ver a Kiko actuar. «Nos olvidamos de que son madre e hijo. Puede pasar lo que tenga que pasar. Culpable uno o culpable el otro, pero quien no quiera que una madre y un hijo se reconcilien…».

Luis Rollán, por su parte, rompía a llorar al reencontarse con Kiko. No pudieron intercambiar palabras, ya que el artista cantó su ‘single’ detrás de un cristal. Pero bastó con verse para que ambos se emocionaran. «Siempre me acuerdo de la gente que quiero. Ojalá que lo que pase sea buen. No sé cómo están las cosas fuera, pero ojalá… Esto ha sido un regalo y os lo agradezco de corazón», expresaba. De Isabel Pantoja, resaltaba: «Claro que la echo de menos. No dejo de querer a la gente de un día a otro».