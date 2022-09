Kiko Rivera tenía apenas siete meses cuando su padre, Francisco Rivera ‘Paquirri’, fallecía por culpa de una cornada en la plaza de toros de Pozoblanco. Sin embargo, el dj ha vivido siempre vinculado a la vida de su padre, por quién era públicamente. Eso le ha hecho conocer al dedillo todo lo que hizo hasta que murió. Tanto es así que aunque solo estuvo junto a él siete meses, Kiko lo echa mucho de menos y se lo ha querido decir a través de un mensaje de lo más emotivo.

El dj ha recordado a su padre con un emotivo mensaje

«Tal que así me dejaste hoy hace 38 años y nunca jamás volví a sentir tus abrazos ni tus besos. A día de hoy y siendo padre de 3 hijos se me vuelven a llenar de lágrimas los ojos de solo pensar cómo tuviste que sentirte al saber que no verías más a tus hijos. Papá dónde quiera que estés, te amo con todo mi ❤️ y te echo tanto de menos…», ha escrito con emoción Kiko Rivera.

Ha mandado un ramo de flores a la tumba de su padre

Vídeo: Europa Press.

No es la primera vez que Kiko hace pública su nostalgia. Aunque apenas estuvo junto a él siete meses, el dj cree que en su vida es necesaria la figura de un padre. De esto se ha dado cuenta a lo largo de estos años en los que se ha convertido en padre de tres hijos. El pasado mes de agosto se atrevía a decir que haría cualquier cosa por verlo y estar con él: «Daría lo que fuese por tenerte aquí papá. Cada día te necesito más ❤️», le decía roto.

Ha necesitado siempre (y ahora más) la figura de su padre

Irene Rosales ha demostrado ser el mejor apoyo para su marido siempre, en los buenos y en los malos momentos. Consciente de que su marido siempre ha vivido con mucho dolor la muerte de su padre, ha querido dejarle claro a su marido que Paquirri sigue con él a pesar de su ausencia: «Su alma vive en nosotros ♥️».

Este emotivo mensaje hacia su padre contrasta con la ausencia de mensajes que dedica a su madre, Isabel Pantoja, con la que no tiene relación desde hace años. Desde que diera el paso de contar en ‘Cantora: la herencia envenenada’ todos los problemas que tiene con su madre en relación a la herencia de su padre, madre e hijo no se hablan. Parecía que la muerte de su abuela, Doña Ana, hizo que se reconciliaran y retomaran su relación, pero no fue así. A día de hoy, siguen sin hablarse.