La polémica entre Kiko Rivera y su hermana, Chabelita Pantoja, sigue creando titulares. Cuando se ha demostrado que no hay entendimiento pero que cada uno ha optado por dejar que el tiempo ponga las cosas en su lugar, el dj ha tomado una decisión drástica que hace que una reconciliación esté más difícil de producirse. Y es que el hijo de Isabel Pantoja ha bloqueado en redes sociales a su hermana.

Esto es algo que a Chabelita Pantoja no le ha cogido de sorpresa. De hecho, ella misma aseguraba hace unas horas en el plató de ‘El programa de Ana Rosa’ que conoce muy bien la forma de actuar de su hermano. «No tengo problemas con mi hermano, simplemente es una persona impulsiva, un día dice una cosa y otro día dice otra», declaraba consciente de que su hermano hace cosas que ella misma no comparte.

La relación parece estar en su peor momento, pero Chabelita sabe que en un futuro arreglarán las cosas. Por eso no se sorprende cuando Kiko Rivera ha tomado la decisión de bloquearla, porque es consciente de que en un tiempo las cosas volverán a su cauce y de que volverán a presumir de buena relación.

Kiko Rivera ha decidido bloquear a su hermana en las redes sociales

Además de esta decisión del dj, que pasa por quitar el rastro de su hermana de su Instagram, Kiko Rivera se decantaba por no dar el paso de felicitar a Chabelita Pantoja en el día de su cumpleaños. La joven cumplía 26 años hace apenas unos días y el dj no ha querido estar presente en este día tan especial para su hermana, a sabiendas de la ilusión que le hacía a esta poder recibir un mensaje por su parte.

«Mi hermano está en paradero desconocido», declaraba divertida. Aún así, decía que no esperaba recibir la felicitación del dj, con el que lleva semanas sin hablarse: «A mí antes me gustaría hablar con él porque no hemos llegado a entendernos. Cuando él quiera, hablaremos. Él no ha estado acertado. En un futuro estaremos bien».

La que sí ha querido tener un detalle con ella ha sido Irene Rosales, que no dudó en mandarle un mensajito: «Irene me mandó un mensaje de felicidades, pero no le dije nada de mi hermano porque no quiero intermediarios. Somos adultos y tenemos que ser responsables de las cosas que decimos. No tengo problemas con mi hermano, simplemente es una persona impulsiva, un día dice una cosa y otro día dice otra. Ahora mismo no me apetece decirle nada. Él lo ha dicho, su prioridad es hablar con mi madre», dice tajante.

No dudó en dejar claro cuál era su deseo para su cumpleaños

El pasado lunes, Chabelita Pantoja desvelaba cómo iba a pasar el día de su cumpleaños después de haberlo celebrado durante el fin de semana: «El día ha empezado muy bien. Todavía no he recibido ninguna llamada, porque tengo el móvil en modo avión», aseguraba durante la mañana del lunes. Sobre si le gustaría recibir alguna llamada en especial a sabiendas de cómo están las cosas, Chabelita Pantoja era clara: «Sí, me gustaría que me llamaran, pero para bien… Espero alguna llamada sí, yo lo haría, entonces un mensaje o una llamada de felicidades sí que lo espero», declara sobre lo que esperaba y que finalmente se ha producido a medias.