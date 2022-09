Una vez más, la conducta en público de Kiko Rivera vuelve a ser objeto de polémicas. El hijo de Isabel Pantoja ha protagonizado una escena que ha vuelto a situarlo en el centro de las críticas, y cuyas imágenes se han convertido en trending topic en Twitter poco después de darse a conocer en esta red social. En las impactantes imágenes se puede ver cómo el cantante propina una patada a una de las personas que está en el público durante un concierto en la localidad madrileña de San Sebastián de los Reyes. El vídeo, en el que se puede ver de manera clara la reacción de asombro de los testigos, ha corrido como la pólvora en las plataformas digitales.

Vídeo: Twitter

Rafa Mora, amigo íntimo del Dj, ha salido en su defensa al ver el impactante vídeo. El colaborador se ha puesto en contacto con el sevillano, pero este ha declinado hablar sobre el asunto. El valenciano asegura que Kiko no es capaz de hacer algo así: «Él no le ha dado una patada a nadie, hace el gesto ese, pero no ha impactado con nadie. Cuando él hace el gesto, se asusta y se le cae el móvil».

Kiko Rivera se defiende: «Podéis hablar lo que queráis»

Minutos después de que las imágenes se emitieran en Telecinco, Kiko Rivera ha optado por responder a las críticas en primera persona. A través de Stories en su perfil de Instagram ha compartido un vídeo en el que aparece atendiendo a sus admiradores tras un espectáculo. «Podéis hablar lo que queráis. Podéis inventar. Gritar. Y decir lo que os plazca. Este soy yo con mis fans».

Curiosamente, Chabelita ha hecho unas declaraciones sobre su hermano, con el que lleva meses sin hablarse. Su distanciamiento surgió a raíz de unas explosivas declaraciones del músico contra la colaboradora. «Me está respetando mi tiempo. No le puedo decir nada, el pobre se ha ido de vacaciones (…) Me doy cuenta de que he bajado un poquito», ha explicado la hija de la tonadillera. La joven se ha pronunciado también sobre su cuñada, Irene Rosales, con la que ha mantenido ciertas tensiones. Cree que esta se equivoca al defender a su marido ante cualquier circunstancia y le ha recomendado que de vez en cuando lo ayude a frenar sus impulsos: «A lo mejor hay veces que hay que darle un toque a mi hermano y no defenderla públicamente. No puede tener tanta paciencia».

Esta misma semana, Kiko Rivera se dirigía a sus seguidores para dar un consejo que tiene que ver con la imagen que mostramos a los demás: «Nadie es tan exitoso como Instagram lo hace ver y nadie es tan lindo como los filtros los hacen parecer. Tú ayer versus tú hoy. Céntrate en eso y saca lo mejor de ti «.