El dj ha querido dejar claro el motivo que le ha llevado a querer ponerse en contacto con su hermana. Este mismo domingo, se sentaba en el plató de ‘Viva la vida’, desde donde trataba de ponerse en contacto con Chabelita a través de una llamada, que no obtuvo respuesta. «Somos personas. Todo el tiempo que estamos perdiendo en no hablarnos, no vernos, dándole el disgusto a mi madre… Yo mi brazo ya lo he dado a torcer. Ayer le llamé en el programa, cuando salí, la volví a llamar, luego le escribí por WhatsApp, no me ha respondido, le escribí también por Instagram, a la espera quedo… sino el viernes me vengo para acá», bromeaba sobre su presencia en el plató justo el día en el que va su hermana.