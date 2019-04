Kiko Rivera muestra cuánto pesa realmente tras ‘GH Dúo’

2 Hace un año conseguía bajar de los 80 kilos

Hay que recordar que desde que se sometió a la operación de reducción de estómago, Kiko Rivera ha perdido 31 kilos. Ya aseguraba en SEMANA en marzo del pasado año que se arrepentía de no haberlo hecho antes. «Es un cambio, primero por salud, porque la gordura que yo tenía era muy mala y me impedía hacer muchas cosas, y luego estéticamente me siento mejor, ya puedo correr detrás de mis hijos…», declaraba.