Kiko Rivera ha mostrado en sus redes sociales la carta anónima que ha recibido en su casa y la cual está repleta de insultos.

Kiko Rivera se ha mostrado este martes muy enfadado en sus redes sociales. A través de sus stories ha explicado que ha recibido en su casa una carta anónima repleta de insultos, no obstante, no puede denunciar al remitente. No aparecen los datos de quien le ha enviado la misiva, lo que impide saber quién se encuentra detrás de ello. Para que sus followers de lo complicado que es abrir el buzón y ver algo similar, el DJ ha mostrado del interior y el exterior del sobre. «Sea verdad o mentira lo que se dice de tu madre…Has demostrado ser un ser despreciable, lo que has hecho con tu madre, la persona que más te ha querido no tiene nombre….la has vendido por dinero porque eres incapaz de tener un trabajo digno», comienza diciendo esta amenaza anónima.

No obstante, estas palabras son tan solo el principio. Además de esta opinión sobre la guerra abierta que mantiene Kiko Rivera con su madre, Isabel Pantoja, este ‘hater’ le hace una lista con diferentes descalificativos que dejan claro que Kiko no es de su gusto. «Vago, feo feísimo, repugnante, hortera, desequilibrado, impresentable, ordinario, mala, malísima persona….No tienes perdón de Dios«, finaliza la carta. Esta ha sido la gota que ha colmado el vaso, tanto es así que ha llevado a Kiko a dar un puñetazo sobre la mesa y a dirigirse incluso a Correos. Considera que no debe ser tan fácil que alguien dé con él y que pueda llegarle una carta a sus manos sin que la otra persona dé la cara. «Ahí tenéis una prueba de lo que aguanto cada día ¿Sabes qué? Realmente me da igual, pero ya cansa. Sin remitente que yo sepa no se puede entregar una carta. Bien trabajado Correos…Madre mía. Y tú, puto cobarde, pon tu nombre y tu dirección», le responde Kiko Rivera.

A pesar de que Kiko es consciente de que sus problemas familiares pueden generar controversia, hay ciertas actitudes que no está dispuesto a consentir. El hijo de la tonadillera insiste en que nadie tiene derecho a intimidarle de este modo, mucho menos a mandar cartas de este tipo a su casa. Si bien es cierto que Kiko no ha dado con la persona que le ha dado este disgusto, no es la primera vez que hace frente a un momento similar. En las redes sociales cada día está expuesto a comentarios negativos en sus publicaciones, eso sí, él es consciente de que esto es parte de su trabajo. Fue precisamente en el universo 2.0 donde él tras un despiste publicó su número de teléfono por error y esto provocó cientos de llamadas por las que se vio obligado a cambiar de teléfono.

Con muchas batallas abiertas, este hecho tan solo es uno más en una montaña rusa vital. Meses después de que el propio Kiko desvelara que había denunciado a su madre y que había roto cualquier lazo con ella, lo que sí tiene claro es que con Irene Rosales todo marcha viento en popa.