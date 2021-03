El Dj ha respondido a las acusaciones del que fuera chófer de Julián Muñoz e Isabel Pantoja, al que llevará a los tribunales.

Kiko Rivera ha entrado en directo en ‘Sálvame’ para responder a las palabras de Fosky. El exchófer de Isabel Pantoja y Julián Muñoz ha visitado el plató de Telecinco para hablar del «maltrato verbal» que Agustín Pantoja profería a Chabelita Pantoja. Según su testimonio, el hermano de la tonadillera se metía con su sobrina por su color de piel, hacía comentarios despectivos sobre ella e incluso en alguna ocasión la hizo dormir fuera de la casa porque no la dejaba entrar en la vivienda. En su relato, el que fuera hombre de confianza del exalcalde de Marbella, apuntaba también que el DJ no hablaba mal de su madre porque ésta le embolsaba «entre 2.000 y 3.000 euros diarios» para contentar a su hijo.

«No te voy a consentir que hables de mí o de mi mujer»

Las palabras del exmarido de Pepi Valladares han provocado la indignación del músico, que ha llamado a ‘Sálvame’ para aclarar, punto por punto, sus afirmaciones. «Llamo porque me encuentro al señor Fosky y le voy a poner una demanda que se va a cagar. Este señor no puede decir que mi madre me daba 2.000 o 3.000 euros diarios. ¿Qué estás hablando, tío?», le ha dicho. «Con Fosky no estoy enfadado. Para que algo te duela te tiene que importar y esta persona me importa una mierda. Vas a tener que demostrarlo porque no te voy a consentir que hables de mí o que hables de mi mujer».

«Tienes que mirarte al espejo y ver cuánto tiempo llevas sin ver a tu hijo. Dedícate a hacer lo que sabes hacer, que no sé lo que es. Me parecías un trabajador bueno, pero no te voy a consentir que hables así sobre mí cuando sabes que eso no es así», añadía.

Kiko Rivera se ha mostrado muy tajante con Fosky. «Lo que hables de Isabel Pantoja o Julián Muñoz son cosas de ellos y no me voy a meter. Pero que yo tenía 2.000 mil o 3.000 mil euros de mi madre lo vas a tener que demostrar delante de un juez. No sé qué has dicho de mi hermana. Sé lo que has dicho de mí y de mi mujer. Mírate al espejo, ve a ver a tu hijo. Te falta un hervor», señalaba.

«De mi tío no tienes ni puñetera idea»

El Dj ha desmontado las declaraciones del chófer, cuyas palabras ha calificado de «falsas». «Cuando mi madre estaba con Julián mi tío Agustín no estaba en España. Mi tío vivía en Miami y venía de visita. ‘Foskito’, que se te nota todo. Eras el que estaba todo el día con Julián y conocerás muchas cosas sobre él, pero de mi tío no tienes ni puñetera idea. Yo puedo estar enfadado con mi familia, pero no voy a tolerar estas patrañas».

Sobre los comentarios del peruano sobre el supuesto «dinero en efectivo» que vio Kiko Rivera en la habitación ‘secreta’ de Cantora el pasado 2 de agosto, Kiko ha explicado: «Eso es incierto. Cada vez que me siento digo la verdad. Soy un tío generoso y al final me abro. No tengo por qué mentir en ese sentido. A lo mejor es algo que ha visto él. Este señor era chófer. El chófer de lo que se encarga era de conducir». Fosky interrumpía para recordarle: «Yo te llevaba muchas veces a Málaga, al Pinillo. ¿Qué traíamos del Pinillo, Kiko?». El hijo de la tonadillera le contestaba: «De lo que te encargabas tú, de pillarlo».

«Soy una persona que sigue estando enferma»

Ha sido entonces cuando Kiko Rivera ha decidido poner punto y final a su discurso. «si quieres ir por ese lado… Yo soy una persona que sigue estando enferma. No juegues con mi enfermedad. Me has tocado los cojones. Estás hablando de algo que es mentira. Es de tontos».

Tras la intervención en directo de Kiko Rivera, Pepi Valladares ha llamado al programa para desmentir al que fue su pareja. «Todo lo que está contando es falso, es mentira. Lo de la niña es mentira. Lo de Kiko es falso. Solo puede contar de dónde iba y de lo que hacía. Ha tenido que venir a este país a seguir viviendo de los demás. Está en su derecho de contar lo que quiera, pero cuenta la verdad. No hace falta sentarse en televisión por dinero para mentir».