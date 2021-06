El DJ ha aprovechado la ocasión para mandarle un mensaje a Irene Rosales y reivindicar su puesto de trabajo en ‘Viva la vida’.

Kiko Rivera ha vuelto a recordar con cariño este domingo a Mila Ximénez en el homenaje que le ha rendido ‘Viva la vida’. Aprovechando su intervención, el DJ se ha pronunciado acerca del recuerdo que ha tenido Isabel Pantoja de él en ‘Top Star’ y ha hablado abiertamente sobre el puesto de trabajo de Irene Rosales en el programa de Telecinco.

Este sábado en ‘Top Star’, Isabel Pantoja reconocía que tras la muerte de Paquirri quiso retirarse de la música para poder pasar tiempo con su hijo, Kiko Rivera, aunque finalmente no le fue posible y continuó cantando. Unas declaraciones que no le han provocado ningún sentimiento al DJ, quien, con humor, dejaba claro que «como el resto de España» no veía el programa.

Tras este dardo envenenado a raíz de las malas audiencias que estaba cosechando el programa en el que su madre ejerce de mentora, el interprete de ‘Cicatriz’ insistía en que sus declaraciones no harían que corriera a los brazos de su progenitora: «A mí me valen las cosas de verdad, no el postureo. Esto es así».

De la misma forma, Kiko Rivera aprovechaba la ocasión para mandarle un contundente mensaje a su mujer, Irene Rosales, quien aseguraba la semana pasada que se había planteado dejar el programa presentado por Emma García a raíz de todas las polémicas de la familia Pantoja. «Que se entere España entera que no debes irte. Si existe un trabajo perfecto para ti es ‘Viva la vida’. Te cuidan, te quieren, te respetan, te dan tu posición. Por lo tanto, yo no me iría. Disfruta del momento cariño. Es un trabajo maravilloso y lo estás haciendo muy bien. No te vayas, por favor. Que así tengo los domingos para jugar (a la play)», comentaba y despertaba las risas de los colaboradores presentes en plató.

Tras escuchar a su marido, Irene Rosales le ha agradecido todas y cada una de sus palabras y ha hecho hincapié en que necesita el apoyo de Kiko Rivera debido a que cada tarde le es difícil tratar los temas que le atañen a él y a su familia. «Cada fin de semana vengo con un nudo porque no sé qué me voy a encontrar”, comentaba mientras que el DJ reconocía que en muchas ocasiones se lo ponía difícil.

Kiko Rivera, en su mejor momento con Chabelita Pantoja

Kiko Rivera no está dispuesto a perdonar a su madre si esta no reconoce que se ha equivoca y hace frente a todas las deudas que tiene. De la misma forma, el hijo de la tonadillera afirmaba que la situación le estaba provocando mucho dolor por la poca relación que estaba teniendo su madre con sus hijos, Francisco, Ana y Carlota. Sin embargo, en su conversación con Emma García, reconocía que su relación con Chabelita Pantoja se había afianzado y desvelaba que esta estaba pasando por un mal momento debido a su distanciamiento de la interprete de «Marinero de Luces».