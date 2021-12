Kiko Rivera ha anunciado uno de sus proyectos más ilusionantes. El DJ retoma su espacio de entrevistas en ‘Twitch’, plataforma que le reporta beneficios gracias a sus suscriptores. A pesar de que llegó a alcanzar su punto álgido en el mes de junio, su abandono temporal del canal provocó que perdiera más de la mitad. Ahora cuenta tan solo con 222, cifra que le reporta un total de 553 euros al mes, prácticamente la quinta parte que recibiría por publicidad Antonio David Flores gracias a su cuenta de Youtube. Mientras el malagueño habría ganado hasta ahora 2.893 euros con los requisitos que cumple, ya que Youtube paga un euro por cada 1000 visitas, Kiko Rivera debe esforzarse por conseguir más adeptos. Para ello debe llevar a pesos pesados al programa ‘En casa con Kiko’ y es que en la primera temporada dejó alto el listón en cuanto a invitados se refiere.

El músico todavía no ha desvelado cuáles son los famosos que ha tanteado, pero sí ha dado la fecha de estreno. Es a comienzos del próximo año cuando Kiko Rivera quiere que dé comienzo la segunda edición, un espacio en el que de nuevo hará gala de su humor y en el que conoceremos secretos de muchos rostros conocidos. El hijo de la tonadillera tiene muchas ideas para entonces, por lo que todo apunta a que si es activo en su canal pronto multiplicará el número de followers. Fue en el mes de febrero cuando aterrizó en la plataforma, no obstante, solo cuatro meses más tarde superó con creces la cifra, prueba de ello, que sobrepasara los 600. Dos meses más tarde, en el mes de agosto, se desplomó hasta tal punto que solo superaba la veintena, un descenso que Kiko Rivera no quiere volver a experimentar en su andadura en el universo 2.0. Si bien las cifras no son ni mucho menos desorbitadas, Kiko planea trabajar duro para que Twitch ayude a la economía familiar.

Kiko Rivera puede seguir la estela de grandes del mundo ‘gamer’, que también tienen su propio canal en Youtube. Hablamos de Ibai Llanos, quien durante un directo en Twitch enseñó por error lo que se embolsaba al mes, una cifra que dejó boquiabiertos a todos, pues superaba los 126.000 euros. Centrado por ahora en su música, Kiko Rivera tiene previsto lanzar más singles en el mes de diciembre, una aventura profesional que a él le mantiene muy ilusionado. Tras muchos meses de conflictos familiares, el hijo de Isabel Pantoja vuelve a apostar por la tranquilidad, al menos, de momento.

El artista ha optado por no poner todos los huevos en la misma cesta y va probando aquello de ‘ensayo, error’. Además de sus trabajos musicales, su Instagram y su cuenta en Twitch, Kiko Rivera prueba suerte con su línea de ropa ‘Kantora is mine’ y continúa con sus apariciones televisivas.