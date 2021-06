«Va a ser la madre de mi hijo siempre», ha afirmado de forma tajante durante su última entrevista en televisión.

Hace tan solo una semana que Kiko Rivera y Jessica Bueno se reencontraban con motivo de la comunión de su hijo, Fran. La celebración tuvo lugar en Bilbao donde reside la modelo junto a su marido, Jota Peleteiro. Pronto se convirtió en noticia, entre otros aspectos, por las destacadas ausencias por parte del clan Pantoja. El DJ se ha pronunciado al respecto aclarando si todo ello ha afectado a su relación con la modelo.

Durante su entrevista en ‘Viernes Deluxe’, el hijo de Isabel Pantoja ha subrayado que la relación es más que cordial: «Me llevo maravillosamente bien con ella». Además, ha aprovechado para quitar hierro al asunto sobre las posibles discrepancias en la organización de la comunión: «Va a ser la madre de mi hijo siempre», ha afirmado de forma tajante.

Kiko Rivera ha dejado claro que desea que todo esté tranquilo como lo ha estado hasta ahora. Sin mayores problemas. La principal razón es la «felicidad del niño». Añadía que no ha tenido ningún incidente con Jessica Bueno y reafirmaba sus palabras asegurando que las decía desde el corazón.

También se ha pronunciado en profundidad sobre el pesar de Anabel Pantoja por no pudo ser la madrina del niño. El DJ era conocedor de que su hijo iba a hacer la primera comunión hace unos meses y prefirió ser prudente, a pesar de que su mujer le insistía en que se lo dijese. En un principio quiso no hablar del tema con su prima, pero finalmente se lo contó. Además, explicó que su expareja le pidió el favor de que él eligiera el padrino porque su hermano no estaba confirmado y no podía ejercer como tal.

La guerra familiar

Tras meses de desavenencias, Kiko Rivera y Anabel Pantoja se han reencontrado en un plató de televisión. Una entrevista que ha estado repleta de duros reproches: «Está callada, nunca la voy a dejar pero mi relación no va a ser la misma. Para mí esto es lamentable, todos somos libres de decir lo que pensamos pero ella peca de eso por el bien de su bienestar. Ella actúa como como si no pasase nada. Rafa Mora no me ha jodido nunca y ella es mi prima… Me siento molesto», decía el DJ.

Kiko ha reconocido que la relación nunca será como antes de que se desencadenara la guerra familiar: «Tú antes dabas la vida por mí y ahora no. No estás a la altura. Cuando me has necesitado, he dado la cara por ti, pero ahora tú no me apoyas», le espetaba visiblemente molesto. Además, ha confirmado que nunca se impondrá entre su madre y su prima porque sabe el cariño que se tienen. Mientras que ella se siente en cierta parte una «cobarde» para no entrar en conflictos. «Yo no quiero ningún problema, desde hace ocho meses no quiero ningún problema», insistía.