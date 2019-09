No ha pillado a nadie por sorpresa y es que algo no pintaba bien en la subasta que Kiko Rivera había creado para deshacerse de uno de sus collares más exclusivos. Las pujas no cesaron de subir desde el instante mismo en el que comenzó a hablarse de la subasta. Ya en muchos medios se advertían de que no era broma y si se puja se está obligado a hacer frente con la compra, pero no todos lo entendieron bien, porque se siguió pujando por una ‘joya’ valorada en unos 250 euros, que finalmente alcanzó la friolera cifra de 130.000 euros.

El collar en cuestión llamó la atención de todos. Se trataba de una pieza exclusiva con sus siglas en oro y cristales preciosos. Se trataba de la joya de la corona de Kiko Rivera, pero al final dejó de ser protagonista en sus estilismos y el hijo de Isabel Pantoja optó por decirle adiós y sacarlo a subasta, con la ilusión de sacar unos euros extra con algo que ya no utilizaba. Lo que no esperaba es que las pujas fueran tan multitudinarias y que se llegase a pagar por su collar hasta 130.000 euros. Eso sí, había truco, la puja es falsa.

Kiko Rivera, que durante la puja subió numerosos vídeos e imágenes mostrando su ilusión por cómo estaba funcionado la puja, finalmente ha tenido que dar a conocer que ha sido víctima de una estafa. Algo bastante previsible y que ya todos le advirtieron. El ganador de la puja finalmente no acudió a su cita con el Dj, plantandole con el collar en la mano y sin el dinero prometido: “Pues nada familia, no se ha presentado el comprador del collar”. El negocio más rentable de Kiko Rivera no ha podido ser, y es que ninguna acción suya le hubiese granjeado tantos beneficios como el subastar un collar de 250 euros que le habían regalado y conseguir 130.000 euros. Demasiado bueno como para ser cierto.

