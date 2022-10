Todas las miradas están puestas sobre el Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla después de que Kiko Rivera sufriera un ictus este viernes. Estas horas son cruciales para el hijo de Isabel Pantoja, quien permanece en observación. El DJ permanece «estable y tranquilo» y los periodistas que se encuentran a las puertas del centro hospitalario han aportado más detalles.

A última hora de la tarde de este viernes, Irene Rosales daba el último parte de salud de su marido y aseguraba que este se encontraba estable dentro de la gravedad de lo que le había ocurrido. El DJ cenaba con normalidad e incorporado en su cama, según han asegurado los periodistas que se encuentran a las puertas del hospital. De la misma forma, estos aseguran que le han podido ver mirando de reojo por la ventana para ver qué es lo que estaba ocurriendo fuera. Esto es lo que han podido ver desde la vía pública los periodistas que están allí.

Aunque se espera la visita de Isabel Pantoja, tal y como ha desvelado Irene Rosales, lo cierto es que la excolaboradora de televisión asegura que están intentando que lo vean pocas personas para que Kiko Rivera no se ponga nervioso y que no le suba la tensión. Por el momento, el DJ ha decidido que solo sea su mujer quien le visite en las únicas dos franjas horarias en las que están permitidas las visitas.

En las últimas horas, todos los familiares de Kiko Rivera se han mostrado muy nerviosos y preocupados por su estado de salud. Chabelita viajaba hasta Sevilla nada más enterarse de lo sucedido e intentaba visitar a su hermano en un horario en el que no estaban permitidas las visitas. Por su parte, Anabel Pantoja se mostraba nerviosa a la hora de hablar del tema y aseguraba que estaban en permanente contacto con Irene Rosales. Por último, Cayetano Rivera admitía que había sido un shock para todos enterarse de esta noticia. En las próximas horas conoceremos si la tonadillera abandona Cantora para visitar al DJ en el hospital.

Raquel Bollo explica cómo ha sucedido todo

Raquel Bollo explicaba en el ‘Deluxe’ cómo había sucedido todo. «Él estaba durmiendo la siesta. Se despierta y se da cuenta que la cara la tiene para un lado. Transcurre el tiempo y se dan cuenta que la cosa no se pasa. No sé si enseguida van al hospital o llaman a una ambulancia», explicaba. La invitada al programa de Telecinco también reconocía que se había enterado de lo ocurrido a través de la televisión (mientras estaba planchando) y en un primer momento pensó que no era verdad. Fue Irene Rosales quien le corroboró lo que había sucedido.