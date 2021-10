Kiko Rivera ha empezado de cero en Instagram. Una vez más ha borrado todas las fotografías de su perfil, a excepción de una.

Kiko Rivera ha vuelto a hacerlo. El DJ ha borrado todas sus publicaciones de Instagram, a excepción de una relacionada con su trabajo. Actualmente solo queda una foto en la que aparece él bajo el nombre de su discográfica, una imagen en la que agradece a todos aquellos que han confiando en él en el que ha sido su año más duro. Su intención es la de centrarse en el trabajo únicamente y dejar de lado todas las rencillas familiares a las que él tanto pábulo le ha dado a través de sus redes sociales. Esta drástica decisión le ha llevado a fulminar de un plumazo imágenes de su pasado para únicamente centrarse en su futuro.

Con más de un millón de seguidores, Kiko Rivera ha hecho borrón y cuenta nueva en el universo 2.0. Es la tercera vez que en los últimos dos años borra todas las imágenes de sus redes sociales y todas ellas han estado motivadas por un problema familiar. En plena tormenta y tras haber estallado por un motivo o por otro, Kiko Rivera tiende a hacer ‘limpieza’ en su perfil, una estrategia que ha vuelto a hacer este lunes. Después de enfrentarse a Telecinco y de estallar con los periodistas que se habían acercado hasta su casa, el músico quiere focalizar todas sus fuerzas en su trabajo.

Ahora busca que su perfil de Instagram no esconda ni pullas ni ataques hacia nadie y para ello ha dejado un único post. Tras analizar y reflexionar sobre su última bronca con la prensa, el hijo de Isabel Pantoja considera que las disputas familiares no le ayudarán a conseguir sus sueños. Por ello, ha repetido estrategia y ha hecho desaparecer todas las fotos que tenía en su cuenta para empezar de cero. «Familia hoy habéis visto mis últimas palabras dando explicaciones. No volveré a hablar del tema. Voy a seguir mi camino y seguir mi verdad porque la verdad solo tiene un camino…», dijo Kiko Rivera. Este fin de semana él y su familia volvían a la primera línea mediática después de que Teresa Rivera dijera que Isabel Pantoja había sido infiel, siempre según su versión, a Paquirri.

Un mal momento para Kiko Rivera

Kiko Rivera no está pasando por un buen momento, en especial, desde que falleciera su abuela, doña Ana. Aunque el fallecimiento de la matriarca le ha acercado de nuevo a su madre, lo cierto es que esta muerte le ha dejado destrozado, ya que le tenía un inmenso cariño. Mientras él se refugia en su música, su madre ha reaparecido este lunes en las redes sociales para agradecer a todo el mundo el apoyo que le han brindado en las últimas semanas. «Gracias por vuestras condolencias y vuestro cariño a la familia. Os lo agradezco en el alma», ha escrito junto a un lazo negro en señal de luto.