Durante varios días, algunos medios de comunicación han publicado sobre un posible acercamiento entre Kiko Rivera e Isabel Pantoja

Kiko Rivera está a punto de emprender su «mejor aventura». Así mismo lo ha revelado este viernes con una fotografía en el AVE de Sevilla con destino Madrid. Un viaje que llega en el momento en el que algunos medios de comunicación han comentado que el DJ estaría intentando un acercamiento con su madre, Isabel Pantoja, quien recientemente también viajó a Madrid. Tras varios meses sin relación alguna y con asuntos judiciales de por medio, Kiko Rivera ha dejado claro su postura ante una posible reconciliación con su madre. Ha sido muy tajante a la hora de responder sobre el tema.

Kiko Rivera responde en qué punto está su relación con su madre

Cuando el artista estaba llegando a la estación Santa Justa de Sevilla, se ha encontrado con los medios de comunicación que querían conocer en qué punto está su relación con su madre. Kiko Rivera ha contado en qué punto está su reconciliación con su madre, Isabel Pantoja. Puedes ver su inesperada declaración en el siguiente vídeo. No te lo pierdas y dale al play.

Vídeo: Europa Press

«Lo que están diciendo es incierto», ha dicho Kiko Rivera, que además ha asegurado que «todo sigue curso». Al parecer, por parte del Dj no hay intención alguna de que haya una reconciliación inminente con su madre. Han sido meses muy difíciles en los que ha visto como la relación con su progenitora se hacía añicos y ahora no es fácil retomarla en el punto que la dejaron. A pesar de esto, ahora mismo este no es el primer pensamiento de Kiko, que como hemos dicho anteriormente comienza una nueva aventura. ¿De qué se trata?

Tal y como hemos dicho anteriormente, el DJ. ha compartido una imagen desde el andén del AVE y ha escrito lo siguiente: «Pistoletazo de salida a mi mejor aventura sin duda.

En nada os cuento! Nervioso no! Lo siguiente! 😎«. También a través de los Stories compartió otra imagen en la que escribía lo siguiente: «Comienza una aventura que probablemente no olvidaré jamás. Os seguiré contando», ha dicho.

Isabel Pantoja ha vuelto al trabajo

Mientras que Kiko Rivera se dispone a esa nueva aventura que promete que le cambiará la vida, Isabel Pantoja ha salido de su encierro en Cantora para regresar al trabajo. Hace unos días, la tonadillera llegaba a Madrid para acudir a las grabaciones de ‘Top Star’, el nuevo talent show de la que es jurado en Telecinco. Isabel Pantoja podría haber aprovechado que las aguas se han calmado en lo que se refiere a la aparición de polémicas familiares que rodean al clan Pantoja en la televisión para salir a la calle y enfrentarse a la realidad. Como era de esperar, su reaparición no ha pasado desapercibida y ha acaparado el protagonismo.