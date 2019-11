Omar Montes y Kiko Rivera se han vuelto inseparables. El hijo de la tonadillera y y el que fuera novio de Chabelita son uña y carne y se apoyan mutuamente. Prueba de ello es el último gesto que ha tenido el marido de Irene Rosales con el cantante en una de sus citas más importantes.

Omar Montes ha llenado Las Ventas de Madrid en uno de sus conciertos en la capital española. A su «Iluminati Party Volumen 1» no faltó nadie. Ana Mena, Rasel, Kiko Rivera, entre otros, no se quisieron perder el concierto y se subieron al escenario junto al ganador de ‘Supervivientes 2019’.

El hijo de Isabel Pantoja se mostró especialmente cómplice de su gran amigos y aseguró que siempre le va a apoyar porque es como un hermano para él. «Venimos aquí a apoyar al amigo«, decía el participante el hijo de Paquirri a su llegada al recinto. De la misma forma, pudimos verle muy atento con el abuelo de Omar Montes, con quien se fundó en un gran y caluroso abrazo. «¿Qué tal estás? ¿Todo bien?», le decía.

Por su parte, el interprete de «Alocao» aseguraba que su concierto en Las Ventas de Madrid era un paso más en su carrera. «No me imaginaba llenar este recinto tan grande. Estoy muy contento, el secreto es ser una persona humilde, tratar a todo el mundo como quieres que te traten a ti», comentaba emocionado Montes. Sobre su relación con Kiko Rivera, el ex de Chabelita dejaba claro que siempre va a estar para él: «Siempre me va a tener».

El hermano y el exnovio de Chabelita Pantoja protagonizarán un show en Cádiz el último sábado de noviembre donde harán las delicias del público al cantar juntos. Es la enésima demostración de que ambos se han convertido en uña y carne justo en el momento que peor están las cosas entre los hijos de la tonadillera.

