Kiko Rivera, amenazado por ETA: "Mi madre me tuvo 15 días sin salir"

Aunque Kiko Rivera permanece alejado de la televisión, las plataformas 2.0 siguen siendo una de sus principales vías de escape. Además de hacer conexiones seguidas en Twitch, el hijo de Isabel Pantoja concede entrevistas a podcast como ‘The Wild Project’. En este espacio, el DJ ha reaparecido para tratar temas de gran importancia como su pasada adicción a las drogas, y otros totalmente desconocidos para la audiencia como las amenazas que sufrió por parte de ETA cuando era un niño.

En intérprete de ‘Quítate el top’ tomaba la palabra para revelar un episodio inesperado: “Yo estaba en el colegio, en el internado, y de repente aparece mi madre a recogerme. Me saca de la clase y me lleva para casa. Me mete en casa y me tiene 15 días sin salir. Venían amigos a verme, pero no podía salir de casa. No me dejaban salir al jardín. Yo no entendía nada”, comenzaba explicando.

No fue hasta años más tarde cuando su madre se sinceró con él para revelarle el motivo por el que no dejaba que saliera de las cuatro paredes que formaban su casa de La Moraleja: “Con los años, me comentó que había estado amenazado por ETA. ¿Tiene sentido? Puede tenerlo. ¿Que sea verdad? No lo sé. Cuando me lo dijo estaba llorando de una manera brutal. No sé ya qué pasó. Luego me quedé otros 15 días encerrado por si acaso me seguían buscando”, relataba el cantante, que nunca antes se había hecho eco de este suceso.

El suceso de Kiko Rivera, ¿ficción o realidad?

Como no podía ser de otra manera, y dada la importancia de lo ocurrido, el tema ha sido comentado en platós como el de ‘Espejo Público’. Gema López ha recalcado que, aunque ha contactado con varias personas del entorno cercano a la intérprete de ‘Marinero de luces’, ninguna de ellas era conocedora de esta información. Por su parte, Chelo García-Cortés ha asegurado que, pese a haber mantenido una muy buena amistad con Isabel Pantoja durante décadas, tampoco lo sabía: “Yo no tenía conocimiento y yo he tenido mucha relación con Pantoja y no me lo ha contado nunca”, ha aseverado.

No obstante, la que fuera colaboradora de ‘Sálvame’ ha querido dar un voto de confianza a Kiko Rivera: “Yo no creo que Kiko tenga que inventarse esa historia, pero de verdad es la primera vez que lo oigo y a mí ella nunca me había dicho que alguien ha sido amenazado”, ha añadido. Nacho Gay también ha querido dar veracidad al relato del hermano de Isa Pantoja: “Hubo listas, no solo las que descubrió la Policía y la Guardia Civil en las intervenciones que hizo a ETA, sino listas filtradas e interesadas por la propia banda”.

A quien no ha terminado de convencer la historia ha sido a Pilar Vidal, que ha preferido “poner en cuarentena” la versión de Kiko: “Es verdad que, en aquella época, el objetivo de la banda terrorista ETA eran familiares o hijos de gente conocida, pero me extraña que jamás se haya filtrado”, ha comentado. Sin duda alguna, se trata de un asunto que ha generado un gran revuelo a nivel nacional y al que, por ahora, Rivera no ha añadido más datos.