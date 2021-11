Después de muchas idas y venidas, Kiko Rivera ha vuelto a sentarse en ‘Sábado deluxe’ en medio de su acercamiento con Isabel Pantoja y su nuevo frente abierto contra su prima, Anabel Pantoja, y su hermana, Chabelita. En medio de su conversación con María Patiño, el DJ ha desvelado en qué punto se encuentra su relación con su madre después de protagonizar un efusivo reencuentro en Cantora tras la muerte de doña Ana.

Kiko Rivera ha dejado claro que sigue teniendo el mismo problema con Isabel Pantoja y reconoce que le está costando ponerse de acuerdo con ella. A pesar de haber acercado posturas tras la muerte de su abuela, el DJ confirma que su relación con la tonadillera ha vuelto a enfriarse. Hasta hace unas semanas, el marido de Irene Rosales ha mantenido contacto telefónico con la cantante y ha llegado incluso a hacer videollamadas con ella para que pudiera ver a sus nietas, Ana y Carlota. Sin embargo, la relación comenzó a torcerse después de que el interprete de «Te extraño» le pidiera explicaciones sobre algunos temas.

«Mi madre en el momento en el que salgo de Cantora vuelve a ser Isabel Pantoja. Le mando un mensaje para decirle que me gustaría quedar con ella a solas, en un sitio donde estar a solar porque tengo cosas que preguntarle. Me dice:’¿Preguntarme tú? Te tendré que preguntar yo'», relata Kiko Rivera. Fue entonces cuando el DJ le pidió a su madre que no se pusiera a la defensiva y le dejó claro que tan solo quería saber la motivación que había detrás de quitar su nombre de las flores conjuntas que ponían en la tumba de Paquirri y el hecho de que también le quitaran su coche. «No volvió a contestar, no le he vuelto a llamar», sentencia.

Por otro lado, Kiko Rivera también ha admitido que le llegó a pedir perdón a su madre y hacía hincapié en que se sentía arrepentido de algunas declaraciones que había dado en televisión. Sin embargo, no tiene muy claro que Isabel Pantoja le haya llegado a perdonar. Aún así, insiste en que está centrado en encontrar su felicidad, la de su mujer y sus hijas.

No ha tenido ninguna recaída

En medio de su intervención en ‘Sábado deluxe’, Kiko Rivera ha admitido que no quiere más guerra con su madre y solo quiere que su madre se siente con él para que le pueda explicar determinados temas. El Dj también ha desmentido de forma categórica haber tenido una recaída, aunque confirma que ha tenido muchas tentaciones. Tiene claro que no tiene que ingresarse, pero no dice que no a pasar por manos de un especialista. «Gracias a María y a la hermana de Irene, voy a ir a un psiquiatra porque tengo la cabeza muy jodida», insiste.