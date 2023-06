Kiko Matamoros y Marta López se casan: los detalles de la gran boda de 'Sálvame'

Viernes 2 de junio a las 17 horas en la Basílica de San Miguel de Madrid. Es la fecha y el lugar donde e Kiko Matamoros y Marta López han decidido sellar su amor para siempre. Un amor que ha sido capaz de superar todo tipo de obstáculos: las críticas por su diferencia de edad (él es 40 años mayor que ella), la presión mediática o las rencillas familiares. Un amplio número de invitados, entre los que se encontraban Terelu Campos, Alejandra Rubio, Nuria Marín o Kiko Hernández, entre otros, han sido testigos del 'sí, quiero'.

La primera en llegar a la iglesia ha sido Marta. Guapísima, con un vestido blanco y un velo confeccionado con cristales de roca, la influencer ha accedido al interior del templo acompañada de su padre en un Rolls Royce. Ha llegado puntualísima, apenas unos minutos antes de las cinco de la tarde. Ha llamado la atención el rostro serio con el que ha dado sus primeros pasos desde el vehículo hasta el interior de la iglesia. "No me extraña que no haya sonreído nada. Es una mujer muy seria", ha comentado desde el plató Carmen Alcayde, compañera de programa de Matamoros. Al perecer, el motivo de su gesto era que le han pisado el vestido. Tampoco se ha dado la vuelta para saludar a los curiosos o saludar a los profesionales de la prensa gráfica. La suya ha sido una entrada breve y absolutamente mesurada.

Muy poco después ha llegado el madrileño. Visiblemente nervioso, ha agradecido a la multitud de reporteros que se encontraban allí para cubrir la ceremonia. A su lado se encontraba su hija Laura Matamoros, espectacular enfundada en un vestido rojo, que ejercerá de madrina. A pesar de su veteranía tanto en televisión como en cuestiones matrimoniales (para él es su tercera boda), al colaborador le ha costado hablar ante los micrófonos. "Gracias", se ha limitado a decir.

Diego Matamoros dedica unas emotivas palabras a su padre: "Es el punto y final a una larga travesía por el desierto"

Una vez en el interior de la iglesia, Kiko Matamoros ha sorprendido a todos con una canción que guarda un significado muy especial para él. Se trata de "A tu vera", de Lola Flores. Es la melodía que quería que sonara cuando que su futura esposa entrara en la Basílica de San Miguel. Hasta allí han llegado los invitados... tan puntuales como el novio. Todos menos Diego Matamoros, quien ha llegado tarde por culpa de un contratiempo. "Es muy diferente. Se hace con mucho amor. En la (boda) anterior no estuvimos ninguno, mi hermana sí... pero del resto. Es el punto y final a una larga travesía por el desierto donde ahora colma la felicidad y la unión familiar. Tengo un discurso que le quiero dar", ha dicho, emocionado. "Para él va a ser la más real y la más bonita, estamos toda la familia todos los que no estuvimos la otra vez".