Kiko Matamoros y Marta López hablan de dinero y desvelan cómo se reparten los gastos

¿Cuánto aporta cada uno a la casa? ¿Van con los gastos a medios? ¿Quién paga más? Son algunas de las preguntas tabú que en la sociedad actual está feo preguntar. Sin embargo, Kiko Matamoros y Marta López no tienen miedo a nada y resuelven todo lo relacionado con la economía familiar antes de darse el 'sí, quiero' el próximo 2 de junio en Madrid. Lo han hecho en un nuevo capítulo de 'Amar para vivir', el espacio que comparten en MTMAD, donde además están teniendo mucho éxito. Sin pelos en la lengua, la pareja habla de cómo se reparten los gastos de casa y cuentan TODO lo relacionado con el dinero. ¡Sigue leyendo!

Tal y como ha confesado Kiko Matamoros, "nosotros gestionamos el dinero, los ingresos de los dos, se comparten. Hay veces que ella (refiriéndose a Marta) paga la mensualidad de la casa, hay veces que la pago yo". Y añade su novia: "hay veces que yo gano más que él, hay veces que él gana más que yo. Tampoco lo contamos ni lo comparamos mes a mes". "Tenemos una economía de pareja y decidimos en qué nos gastamos el dinero", cuenta el colaborador de televisión que nunca ha escondido su pasión por los grandes lujos.

Marta López confiesa que su pareja es mucho más derrochador que ella

"Ese tipo de cosas sí que las hablamos", asegura la maniquí. "Él sí que es verdad es mucho menos ahorrador que yo. En el sentido que él es un hombre muy muy muy generoso. Es verdad que yo le hago regalos si me dice algo que le gusta y se lo compro, pero él me hace regalos más caros. Muchas veces yo le digo que no me regale esas cosas, que me encantan, pero como que yo tengo una conciencia del dinero diferente. Y no porque venga de una familia humilde, porque no, yo vengo de una familia de clase media en la que nunca me ha faltado de nada, pero sí que me da mucha más cosa el dinero que a ti", explica Marta López.

Tras una conversación sobre los caprichos que se dan, Kiko Matamoros ha querido hacer hincapié en que su "economía es repartida. Gestionamos nuestros ingresos sin ir al céntimo, pero sabemos más o menos lo que puede ganar cada uno", ha dicho. Sin embargo, han querido recalcar que ninguno de los dos sabe el dinero que gana el otro y que aporta a la casa.

Kiko Matamoros habla de su deuda con Hacienda

Durante su charla, el colaborador de 'Sálvame' también ha hablado del dinero que le debe a Hacienda desde hace años y del que ya ha ido haciendo pagos. Ha confesado que él prefiere deber a que le deban, mientras que Marta ha dejado claro que ella no le debe dinero a nadie. "Yo le debo ahora unos 600.000 euros a Hacienda... pero bueno esto está pendiente de un contencioso judicial y espero que se resuelva a mi favor y no tener que deber. Sí que he debido mucho dinero en la vida porque me lo han prestado a mí cuando me ha hecho falta. Y yo he prestado mucho dinero a mucha gente cuando le ha hecho falta. Tampoco lo vivo como un drama ni tener que pedir dinero ni que te lo pidan. Yo creo que las circunstancias vitales y personales de cada uno dan lo que dan", aseguraba un Kiko Matamoros más serio al hablar de este tema.