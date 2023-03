Kiko Matamoros, sobre quién filtró la maternidad de Ana Obregón: "Ahí va a estallar la bomba atómica"

La noticia de la maternidad de Ana Obregón a los 68 años por gestación subrogada ha agitado al mundo de la televisión. Tanto la actriz como el que fue su ex pareja, Alessandro Lequio se han pronunciado al respecto. Todavía está dando vueltas la posibilidad de que alguien de su entorno, que supiera de las intenciones de volver a ser madre, haya filtrado a periodistas la noticia. El colaborador de Telecinco apuntaba en 'El programa de Ana Rosa' esta mañana que al menos había dos personas que sí estaban al tanto, Susana Uribarri y Raúl Castillo. La protagonista y los amigos de esta ya lo han negado y ha sido Kiko Matamoros en 'Sálvame' el que lo ha confirmado y ha añadido algo más. Este tema aseguraba, el quién lo ha filtrado, va a traer más de un problema.

"Ahí es dónde va a estallar la bomba atómica", exponía muy seguro. No pone en duda que haya sido alguno de los dos señalados porque el programa ya era conocedor de la intención de la presentadora. Ha confirmado, con permiso de la dirección del formato, que ya les habían puesto sobreaviso. "Llegó la noticia hace much o tiempo, cuatro meses, y no venía del entorno de nadie de ellos", aseveraba. Está convencido de que en el momento en que se conozca la verdad este se va a sorprender. Para él "ha patinado" en ser tan tajante mostrando su dedo a cámara porque "si verdaderamente supiera cómo se ha manejado y desde dónde...", a lo mejor no lo hubiera sido.

Ha exculpado a los amigos de cualquier tipo de duda porque, al final para él, "¿qué gana Ra o Susana filtrando esto si fuera verdad?". Lo que sí es cierto es que ambos se han mostrado muy felices con la situación, tal como dejaron claro a SEMANA en exclusiva. "Creo que ahora Ana ha recuperado la alegría y tiene motivos de sobra para vivir", comunicaba su representante actual. En ese momento ya confirmaba que conoció la llegada de la bebé tan solo una tarde antes de que se publicara la noticia que solo habían dos personas que supieran. Tiene conocimiento de que eran su hermana Celia y Alessandro Lequio.

Ana Obregón defiende a Susana Uribarri y Raúl Castillo

Desde que se conociera la noticia de que Ana Obregón iba a tener una niña por gestación subrogada, como adelantamos en exclusiva en SEMANA, solo se ha pronunciado en un par de ocasiones. Una de ellas ha sido esta misma mañana, nada más finalizaba el programa de Telecinco en el que participaba Alessandro Lequio. Ella misma escribía, después de agradecer los mensajes de apoyo, un tajante mensaje donde quitaba el foco de sus amigos Susana Uribarri y Raúl Castillo. "Quiero dejar claro que mis amigos del alma, Susana y Raul, no sabían nada. Es mentira que ellos lo filtraron", sentenciaba muy segura.

El proceso por el que ha pasado la actriz en Estados Unidos lo ha llevado tan en secreto que prácticamente nadie conocía ni un solo detalle. Aunque el colaborador en un momento sí comentó que "lo conocía todo" ha querido matizar que "fue reciente mi conocimiento de toda esta historia", Siente que quizás se apresuró a decirlo ya que "no conocía parte porque me están contando cosas de las que no estaba al tanto". De hecho, afirma que su "conocimiento llega hasta cierto punto" y no más allá de lo que se pueda llegar a pensar.