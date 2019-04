Kiko Matamoros ha organizado una fiesta con famosos en su discoteca, pero quizá él era el mayor reclamo, porque todos querían saber cómo se ha gestado la maniobra con la cual ha pasado su deuda con Hacienda a su exmujer, Makoke. Una deuda que supera el millón de euros y que ha dejado a la exmodelo en una complicada situación. Aun así, él no descarta que en un futuro retomen su cordial relación y se puedan comportar como amigos.

Kiko Matamoros vuelve a ser el hombre que Makoke recuerda

Preguntado por la posibilidad de que mantengan un trato afable después de este movimiento estratégico que amenaza con tumbar a Makoke, Kiko Matamoros se muestra contundente: “No lo sé, honestamente no lo sé. Yo quería que fuese así, pero ella se empeñó en que no. Ha jugado sucio, ha movido por detrás determinadas historias, ha filtrado información y mensajes… Yo he sido el tonto útil”.

Kiko Matamoros se queda ciego y así cuenta él su drama

Además, Kiko Matamoros ha valorado el fichaje estrella de Isabel Pantoja para ‘Supervivientes’. El colaborador de ‘Sálvame’ asegura que le parece “maravilloso”, pero no le ha sorprendido: “Ya lo sabía, se había publicado ya en SEMANA”, confirma. No tiene pegas al hecho de que la tonadillera haya negociado privilegios o un trato especial: “Está bien que ella haya negociado sus privilegios, el que contrata tiene sus intereses y el contratado los suyos”.

La entrevista que mostramos en vídeo ha dado mucho juego, porque también habla sobre si su novia, Cristina, iría a ‘Supervivientes’ o cómo se llevará Pantoja con Omar Montes y Alejandro Albalá, sus exyernos, con los que compartirá aventura en Honduras. También sobre el novio de su hija, Laura Matamoros, el influencer Daniel Illescas. Y mucho más.