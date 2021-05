El colaborador de ‘Sálvame’ ha reaparecido por fin después de que su hija, Laura Matamoros, haya confirmado que está esperando a su segundo hijo con Benji Aparicio. Así ha recibido la noticia Kiko Matamoros.

Kiko Matamoros ya ha hecho público en más de una ocasión la felicidad que siente al ser abuelo del pequeño Matías, el primer hijo de Laura Matamoros y Benji Aparicio. Pues bien, después de conocerse el segundo embarazo de la ‘influencer’, todas las miradas se han dirigido hasta el colaborador de ‘Sálvame’, que no puede esconder su felicidad cuando le preguntan por la buena nueva.

Antes de coger un coche que lo iba a llevar a las instalaciones de Mediaset para cumplir con su labor como colaborador de ‘Sálvame’, Kiko Matamoros se ha parado con los reporteros: «Estoy muy tranquilo y muy contento», ha empezado diciendo en la puerta de su casa, mostrando su felicidad ante el segundo embarazo de su hija.

Kiko Matamoros ha querido desvelar cómo se encuentra su hija, que ha tenido que ver cómo se ha filtrado la noticia de que está esperando a su segundo hijo: «No le ha hecho mucha gracia que se haya conocido la noticia tan pronto, pero vamos, ella está bien y muy feliz», desvela el colaborador.

La reacción de Kiko Matamoros cuando le preguntan por su hija Laura

Vídeo: Europa Press.

Con risa se ha tomado la pregunta sobre el número de veces que se han dado una oportunidad su hija y su pareja. «No sé si es la tercera o segunda oportunidad, yo diría que es la segunda. Pero sí, por qué no, claro que apuesto por esta relación. Yo creo que son cosas que se pueden solucionar. La sensación que tenía es que no era una ruptura definitiva. A mí Benji me gusta mucho y para mi hija también. A Benji le tengo mucho aprecio, conozco a su familia desde que era un crío. Les tengo mucho cariño», explica Kiko con una sonrisa en la cara que demuestra la felicidad con la que ha recibido la noticia del embarazo de su hija.

¿Qué prefiere, niño o niña?

Kiko Matamoros ya tiene un nieto, Matías, que acaba de cumplir tres años, y que es el primer hijo de Laura y Benji. Ante la llegada de un segundo bebé, el colaborador dice no tener preferencias sobre el sexo del bebé: «A mi me da igual, prefiero niño, porque como he tenido muchas niñas, me hace mucha ilusión. Como abuelo de Matías, soy un abuelo orgulloso. Me lo paso muy bien con él, me río mucho con él. Es un fenómeno, yo creo que a él le va a venir muy bien tener un hermanito o hermanita».

El colaborador de televisión ya muestra lo orgulloso y feliz que es con ser abuelo de nuevo. Y él mismo no descarta convertirse en padre junto a Marta López con la que decía hace unos días que estaba mejor que nunca. Sin embargo, no es algo que vayan a hacer ya: prefieren esperan un poco más y disfrutar de la bonita etapa por la que pasa su relación.