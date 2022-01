Coincidiendo con la celebración de su 65 cumpleaños, Kiko Matamoros aparecía este lunes en la lista de morosos de la Agencia Tributaria. El colaborador de ‘Sálvame’ le debe al fisco un total de 711.000 euros, aunque dejaba claro que poco a poco iba recomponiendo su situación «como buenamente puedo» y desmentía así a su exmujer, Makoke, quien confirmó que la deuda del padre de su hija Anita Matamoros ascendía a 1,2 millones de euros. Sin embargo, no es la única deuda que le queda por saldar al tertuliano.

Kiko Matamoros no solo le debe dinero a Hacienda, también tiene una cuenta pendiente con Carmen Lomana. En junio de 2020, la socialité reclamaba públicamente que el colaborador de ‘Sálvame’ le debía 50.000 euros después de que ganara en los Tribunales una demanda que interpuso por injurias y calumnias contra él, Mila Ximénez y Belén Esteban. Una acusación que en su momento corrió como la pólvora por las redes sociales y que obligó al también colaborador de ‘Viva la vida’ a responder.

Kiko Matamoros confirmaba que, efectivamente, le condenaron a pagarle a Carmen Lomana 30.000 euros y hacía hincapié en que tenía intención de saldar su deuda una vez que estuviera al corriente con Hacienda. «La ley es clarísima, tú al llevar el tema al Tribunal Supremo coincidió que a mí me cayó un embargo de la hacienda tributaria y, por lo tanto, te tienes que poner a la cola«, aclaraba el colaborador en ‘Viva la vida’. Así, un año después, con la publicación de la lista de morosos de Hacienda, parece que la situación continúa siendo la misma. Carmen Lomana será la siguiente en la lista: «Tenlo por seguro. No tengas prisa que no creo que te mueras antes que pague yo a la Agencia Tributaria».

A pesar de que recibió este regalo envenenado el día de su cumpleaños, Kiko Matamoros se mostraba feliz por el hecho de que su deuda con Hacienda hubiera bajado considerablemente con respecto a los últimos años. «Espero que en breve el fisco subaste unas casas y deuda quedar en paz. Yo voy liquidando a Hacienda entre 15 y 20.000 euros al mes«, le llegó a decir a sus compañeros de ‘Sálvame’.

Kiko Matamoros conoce a su nieto y piensa en volver a ser padre

El pasado fin de semana, Kiko Matamoros se mostraba de lo más nervioso e ilusionado por el nacimiento de su segundo nieto, que venía al mundo este lunes. Un día después, el colaborador de ‘Sálvame’ acudía al hospital para conocer al pequeño Benji. El padre de Laura Matamoros está pasando por un buen momento y no duda en volver a ser padre junto a su pareja.

La modelo todavía quiere esperar unos dos o tres años para ser madre y por ello el padre de Diego Matamoros está pensando en «congelar esperma». Y es que Kiko Matamoros tiene claro que quiere volver a ser padre, que nada le hace más ilusión. «Me gustaría que el día que yo no esté Marta tenga a su lado algo muy común para los dos, que sea más importante que algo material y que eso… Ves, me emociona. Y ya está, eso sí me gustaría. Pero bueno, yo tengo cinco hijos, quiero decirte…», declaró emocionado en el programa de las tardes de Telecinco.