Parece ser que el culebrón entre Sofía Suescun, Kiko Jiménez y Suso Álvarez no ha llegado a su fin. Si el sábado escuchábamos a ella tras someterse al polígrafo para aclarar qué había tenido con Suso y este le respondía en el programa que colabora 24 horas después, ahora es el turno de la persona que queda. Kiko Jiménez ha querido defender públicamente a su novia y mandarle un mensaje a Suso. Los que en su momento fueran amigos o, al menos, mantuvieran una relación cordial, ahora se convierten en enemigos públicos después de las últimas declaraciones de cada uno de ellos.

La relación amistosa de Suso y Kiko Jiménez, al borde del fracaso

Kiko ha asegurado que no entiende el comportamiento de Suso, ya que él y este eran amigos. O al menos esto es lo que creía la actual pareja de Sofía. «Como bien te dijo Sofía en el polígrafo yo con Suso mantenía una relación de amigos. Una buena relación», ha comenzado diciendo a Jorge Javier Vázquez. Tal y como hemos dicho anteriormente, Kiko no ha entendido la actitud de Suso, quien aseguró este domingo que Sofía se le había abalanzado para besarle y él tuvo que pararle los pies: «Cuando yo ayer vi la reacción de Suso me sorprendió muchísimo. Me decepcionó porque yo con Suso me llevo bien, yo no tengo ningún problema con él», ha continuad diciendo.

Kiko ha dejado constancia de la buena relación que tenía con Suso, de hecho incluso se ha atrevido a contar que en los platós de televisión siempre han mantenido un trato cordial: «Hasta hace escasas dos semanas o tres coincidimos en el debate de ‘Supervivientes’ y tuvimos un trato cordial e incluso nos hicimos fotos. Él me dijo «hazme una foto»», ha señalado el novio de Sofía en la mencionada entrevista a ‘Sálvame’.

Kiko Jiménez tacha de mentiroso a Suso y entrega sus pruebas

Jorge Javier ha querido recordarle a Kiko Jiménez que Suso aseguró que Sofía Suescun habría sido la culpable de los besos que se dieron: «Eso contó. Todo lo que dice es mentira Jorge». Kiko Jiménez se ha mostrado muy calmado y cauto durante su conversación con el presentador, pero ha querido avisar al propio Jorge Javier: «Tú decías que Suso no miente, pues yo hoy te traigo las pruebas para comprobarte que todo lo que está diciendo ahí es mentira», comienza explicando. Y añade: «Dice que todo eso sucede e incluso enseña las fotos para darle más credibilidad a la noticia. Asegura que eso sucede cuando yo estoy en ‘Gran Hermano VIP’ y estoy tonteando con Estela». Y continúa diciendo: «La noticia la dan el día 15 y ‘Gran Hermano VIP’ comenzó el día 11. Practicamente yo en cuatro días con Estela no tengo ni trato dentro del concurso, por lo tanto primera mentira».