La madre de Kiko Hernández acaba de cumplir 70 años y el colaborador ha revelado en sus redes cuál es para él el mayor deseo que se podría cumplir para ella.

Este fin de semana Kiko Hernández compartió con sus más de 340.000 seguidores la fecha tan importante a la que se enfrentaba. Su madre, uno de los pilares más férreos de su vida, ha cumplido 70 años y lo ha hecho junto a sus seres más queridos, entre ellos, su hijo. El colaborador por ello no ha querido la oportunidad de felicitarla en sus redes sociales, donde ha gritado al mundo lo importante que es ella para él y sus hijas. «¡70! Estamos de celebración. Los años que cumple mi madre, la abuela y mi cómplice…Calatayud por sus venas y Aragón en su corazón, te quiero», comienza diciendo el colaborador de televisión. Un emocionante mensaje que ha posteado junto a una tarta y una vela, sin embargo, no es lo único que se puede leer en su publicación. Y es que el tertuliano de ‘Sálvame’ ha revelado cuál es su verdadero deseo para ella y este está relacionado con su salud.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Kiko Hernández (@kikohernandeztv)

«Vacúnate ya...muchos más», ha añadido Kiko Hernández. Se desconoce todavía cuando su progenitora podrá acceder a la primera dosis en la Comunidad de Madrid, no obstante y según los cálculos dados por el consejero de la Comunidad de Madrid todo apunta a que solo en unas semanas los mayores de 70 años empiecen a ser vacunados. De hecho, a comienzos de abril dio una fecha en la que él y su equipo confiaba para que ese rango de edad comenzara a ser llamado para ello: a finales de este mes, siendo en mayo cuando empezarían con los mayores de 65.

Kiko Hernández desde el principio de la pandemia ha manifestado su miedo a contagiarse, de hecho, durante todos estos meses ha intentado ser muy precavido para que ni él ni los suyos sufrieran coronavirus. Cabe recordar que incluso estuvo varios meses trabajando desde casa, haciendo videollamadas con el fin de evitar tener que ir al plató de Telecinco. Esta situación le ha llevado a desear con ahínco que su círculo más íntimo sea vacunado cuanto antes para estar protegido frente a la covid-19. Quien sí ha podido celebrar que hayan vacunado a su madre ha sido una compañera suya de programa, Belén Esteban, pues, tal y como posteó en su perfil de Instagram hace solo unos días, su madre ha recibido ya su primera dosis, un paso que le llenaba de alegría.

Poco a poco el objetivo de ambos es que se pueda volver a la normalidad y hacerlo sin miedo alguno, por lo que desean también vacunarse. Precisamente, el asunto de las vacunas a varios colaboradores de ‘Sálvame’ les ha valido para desvelar su opinión en un asunto cuando menos polémico. Fue hace algunas semanas cuando por ejemplo las Infantas se vacunaron en su viaje a Abu Dhabi cuando todavía en España no había llegado el turno de ninguna, lo que provocó un aluvión de críticas hacia ellas. Uno de los que no dudó en cargar contra ellas fue Kiko Hernández: «Estas señoras que ya son mayorcitas, que ya peinan canas, saben cuánta gente de los que estamos en España no podemos ver a los nuestros para no contagiarlos. Esta gente que luego va del pueblo, me parece alucinante que llevamos un año sin poder ver a nuestra gente y estas cogen un avión y se vacunan. ¿Quién paga estos viajes? ¿Quién paga a los guardaespaldas que las acompañan? Ya está bien».