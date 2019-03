¿Kiko Hernández tiene nueva pareja? Su look dice que sí

“¿Qué está pasando en tu vida que cada vez vienes más arreglado, estilísticamente hablando?”, le soltaba a bocajarro Jorge Javier Vázquez a Kiko Hernández en medio del programa televisivo que presenta. Nadie esperaba esta pregunta, que incluso pilló por sorpresa al colaborador y se puso un poco “colorado”.

“Pues pasa algo”, comienza diciendo con tono serio. Y añade: “Es que he arreglado los armarios y estoy encontrando ropa que antes no encontraba”, ha dicho sin poder evitar después que se le saliera una sonrillisa. Aunque es cierto que Kiko Hernández no se ha querido mojar, Jorge Javier hacia una clara evidencia a si este cambio de estilismo se debía a una nueva ilusión sentimental.

Esta pregunta ha hecho que el resto de sus compañeros se mostraran muy divertidos al respecto. Y Mila Ximénez ha puesto la guinda al pastel al preguntarle a Jorge Javier: “¿por qué tú siempre piensas que alguno de los colaboradores puede tener una historia y cada vez que hablas conmigo piensas que no la voy a tener en la vida?”, ha dicho entre risas. A lo que el presentador no ha respondido y se lo ha tomado con buen humor.

Pero volviendo al tema de Kiko Hernández, lo cierto es que el colaborador ha sabido salir airoso de la situación y la encerrona de Jorge Javier. El colaborador siempre se ha mostrado muy hermético con su vida sentimental y se desconoce si mantiene una relación o no.

El caso es que tampoco ha querido desvelarlo en el programa donde colabora… Y ha preferido dejar que cada uno piense lo que quiera. Ni confirma ni desmiente que ese cambio de look sea porque tiene “cenas”, tal y como ha dicho alguna de sus compañeras entre risas. Lo importante es… que está guapísimo. E incluso Terelu Campos se lo ha dicho esta semana en varias ocasiones, tal y como ella mismo ha dicho.

El colaborador siempre se ha mostrado muy hermético con su vida