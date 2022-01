Es la primera que Kiko Hernández se sube al escenario como actor, sin embargo, el éxito está más que asegurado. El colaborador actúa por primera vez en la obra teatral ‘Distinto’, cuyo estreno está previsto para el 11 de febrero en el teatro José María Rodero de Torrejón. Nadie esperaba que las ventas les acompañaran tal y como lo están haciendo, pero, tal y como ha podido comprobar SEMANA, ya han colgado el cartel de «completos» en la franja de las 8 de la tarde, pues tiene dos citas ese día. Ni Kiko ni su equipo imaginaban estos datos, por lo que están pletóricos ante las últimas noticias recibidas por parte del teatro. De momento, hay confirmadas varias fechas, siendo en una función de las de Madrid donde ya no hay entradas disponibles. En el resto, el porcentaje de ventas también ha sido alto y es que son muchos los espectadores que quieren ver al colaborador de televisión cuando se abra el telón y demuestre su talento durante más de hora y media.

El precio de las entradas, imparable

Tras analizar el mapa de cada de teatro, el aforo del que disponen y los asientos que ya están ocupados, podemos confirmar que Kiko Hernández es muy esperado por el público. El día de su debut, el cual tendrá lugar a las 5 de la tarde del día 11 de febrero, ya ha vendido más del 60 % de un total de 491 entradas. Eso sí, con un precio especial, que en las funciones posteriores aumentará a más del doble: de 12 a 22,50 y posteriormente a casi 30 euros. En Valladolid también va camino de ello. Está previsto que el tertuliano actúe el día 26 del mismo mes en el Teatro Zorrilla para 400 personas, una cita que le hace especial ilusión y para la que todavía hay boletos a la venta. Al igual que en Mallorca, donde aterrizará en el mes de marzo y donde cuentan con una capacidad de 1327 personas en el Tui Teatre. Están soñando a lo grande y esperan que la visibilidad de Kiko sirva para hacerlos triunfar, tal y como ha sucedido con rostros conocidos como Jorge Javier Vázquez o Paz Padilla.

Kiko Hernández no se puede creer todo lo bonito que le está sucediendo en el mundo del espectáculo. Se lo revela a su entorno, al que le repite lo agradecido que está por la acogida tan positiva que ha tenido esta obra en la que tanta ilusión ha puesto. El coronavirus truncó sus planes y no pudo ver la luz cuando ellos esperaban, no obstante, se demuestra que la espera ha merecido la pena. Kiko está orgulloso de lo que han logrado con tanto esfuerzo él y el resto de compañeros, aunque es consciente de las críticas a las que tendrán que hacer frente. «Sé que voy a tener críticas brutales», decía hace solo unos días. Confesó entonces los miedos que le acompañaban e insistió de nuevo en que comenzaba en esta andadura con humildad e ilusión: «Siento vértigo, mareos y taquicardias (…) Todo lo que está vinculado a la televisión alza otros trabajos: redes sociales , teatro… Para llenar un teatro también hace falta hacer pantalla».

