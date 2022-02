Kiko Hernández este viernes debuta en el teatro y, aunque lo hace con ciertos miedos, está muy ilusionado de actuar por primera vez. Será en el teatro José María Rodero de Torrejón, en Madrid, donde se encontrará con el público, eso sí, con dos funciones. Mientras la sesión de las ocho va como un tiro y ya casi no quedan localidades disponibles, a las cinco de la tarde todavía hay entradas a la venta, cerca de un 40 por ciento del aforo. Algo que no resta emoción al colaborador de ‘Sálvame’ a la hora de interpretar la obra de ‘Distinto’, como así ha mostrado en sus redes sociales donde ha intensificado la promoción del espectáculo, como así están haciendo desde el teatro donde actúan, pues en solo unas horas lo han promocionado para que todos sus vecinos disfruten de la cultura.

Mientras Kiko Hernández aseguraba que lucharía porque fuera seguro para él y el resto de presentes, nadie duda de que se esforzarán de que así sea. El teatro municipal ha revelado las medidas para garantizar protección para todos y entre ellas destacan la desinfección de la sala y los baños, el uso obligatorio de mascarilla en todo momento, dosificadores de gel en la entrada al recinto y en las propias instalaciones y obligatoriedad de llegar media hora antes para evitar aglomeraciones. Todo ello por un total de unos 20 euros, cifras que han ido variando y que en algunas localidades llegan a superar los 30. Hasta el momento son varias las actuaciones confirmadas, entre otras Mallorca o Valladolid, lo que demuestra que son varios los puntos de España en los que tiene previsto actuar.

Kiko Hernández no ha vendido las 491 entradas, aunque han tenido incluso promociones especiales a 12 euros, ni tampoco en las semanas posteriores cuando su coste aumentó. Pero la ilusión sigue intacta y desean que todos disfruten de su nueva faceta como actor sobre los escenarios, lo que les ha llevado también a ofrecer ofertas especiales para jubilados y pensionistas, lo que está animando ya la compra de localidades. Kiko Hernández ha depositado en este proyecto todas sus ilusiones y ahora trata de hacer lo posible junto al resto de actores para que ‘Distinto’ triunfe en todas las localidades y deje a muchos boquiabiertos. Al igual que otros como Paz Padilla o Jorge Javier Vázquez, Kiko ha querido probar suerte en el mundo del espectáculo, siendo esta una espinita que él quería quitarse.

Él espera críticas brutales

Kiko Hernández quiere que funcione, pero sabe que tendrá «críticas brutales» y se centra en gestionarlo incluso antes de que pase. Si bien el coronavirus había truncado sus planes y había retrasado el estreno, ahora el colaborador y también actor intenta ir a por todas. Tanto él como su equipo están orgullosos de todo lo logrado, aunque el vértigo sea inevitable: «Siento vértigo, mareos y taquicardias (…) Todo lo que está vinculado a la televisión alza otros trabajos: redes sociales , teatro… Para llenar un teatro también hace falta hacer pantalla». Durante más de hora y media, Kiko quiere darlo todo y que cuando se vuelva bajar el telón el público tenga la sensación de que ha merecido la pena.

Kiko Hernández no solo ha probado suerte en la pequeña pantalla. También lo ha intentado con el sector inmobiliario, el textil y la alimentación, lo que hace pensar que el tertuliano no siempre pone todos los huevos en la misma cesta. Como otros compañeros, no se ha conformado solo con sus suculentos ingresos como colaborador de ‘Sálvame’, sino que ha ampliado sus miras. Fue en el mes de septiembre cuando se publicaron las primeras imágenes de Kiko sobre los escenarios, instantáneas que llamaron la atención dentro y fuera de la televisión. En ella, estará acompañado de otros actores como Eva Marcial, Ángel Burgos o Fran Antón, obra en la que Kiko se meterá en la piel de un triunfador llamado Alejandro.

El director de la obra, Juan Andrés Arraque, está muy satisfecho con todo lo logrado por Kiko Hernández. «Tiene muchas ganas. Se está esforzando. Se está dejando la piel y es un tío muy muy muy responsable. La gente no lo conoce de verdad. Es un tío muy trabajador», comentó sobre Kiko Hernández a SEMANA. Este nuevo trabajo llega para Kiko en uno de sus años más difíciles, así lo demuestra la pérdida de dos grandes amigas: Mila Ximénez y Begoña Sierra, la dueña del Bingo las Vegas. En cuestión de 5 meses tuvo que despedirse de dos de sus íntimas, por lo que, quién sabe, si se lo dedicará a ambas.

