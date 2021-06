El colaborador de ‘Sálvame’ ha lanzado todo un zasca a la familia de Rocío Carrasco después de haber visto las imágenes del homenaje que han hecho a Rocío Jurado en Chipiona.

Kiko Hernández ha sido uno de los colaboradores de televisión más críticos con Rocío Carrasco cuando esta había decidido mantenerse en silencio. Después de escuchar su desgarrador testimonio durante los 12 capítulos que ha durado la docurserie ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’, el colaborador de ‘Sálvame’ ha cambiado de opinión y ha sacado la cara por ella.

Eso es lo que ha hecho durante todas las semanas que ha durado este documental, que ha sido todo un éxito en Mediaset. Antes de que incluso se reencontrara con la hija de Rocío Jurado, Kiko Hernández no ha sabido poner en pie cuántos años hace que no ve a Rocío Carrasco: «Hablar con ella no lo he hecho nunca. Estoy nervioso sí, le quiero decir algo mirándole a la cara», ha empezado diciendo en el plató.

Antes de que oyera todo lo que tenían que debatir sus compañeros, Kiko ha querido añadir algo: «A Rocío le hemos dicho que era muy rara, que no salía… ahora he visto todo y creo que se ha protegido en su casa para que nadie le hiciera daño y nadie la molestara. Me demuestra que se está recuperando. No entiendo lo de la familia y creo que si Rocío Jurada levantara la cabeza, los echaba a hostias de allí a todos».

Kiko Hernández ha criticado con dureza el homenaje que la familia ha hecho a Rocío Jurado

De esta forma, el colaborador de televisión se ha mostrado muy contrario a la decisión de la familia de llevar a cabo este pasado fin de semana este homenaje, coincidiendo con la celebración del 15º aniversario del fallecimiento de Rocío Jurado. Rocío Carrasco acudía unos días después de que lo hiciera su familia al cementerio de Chipiona para visitar la tumba de su madre después de 15 años.

Rocío Carrasco viajó a Chipiona varios días después de que su familia asistiera a un homenaje a Rocío Jurado en el pueblo gaditano. Fue precisamente este fin de semana cuando vimos a la familia hacer «piña». Gloria Camila, Amador Mohedano, Rocío Flores, Rosa Benito… fueron muchos los que quisieron estar presentes en este acto en el que recordaron a ‘La más grande’, quince años después de su muerte. Pero hubo una sonada ausencia: la de Rocío Carrasco. Algo que no es de extrañar ya que nunca ha acudido a ninguno de estos homenajes públicos que se han realizado, además de que llevaba tres lustros sin pisar Chipiona.

Rocío Flores ha hablado hace unas horas en el plató de ‘El programa de Ana Rosa’ cómo vivió ella el homenaje a su abuela. La joven ha querido contar cómo fue este especial acto: «Para mí todos los años han sido emocionantes, es verdad que las circunstancias afectan. Yo he ido muchas veces a los homenajes y no ha hecho falta que hubiera un homenaje para ver a mi abuela. He ido millones de veces a ver a mi abuela y no se ha enterado nadie. Está quien quiere estar, porque hemos hecho más homenajes otras veces. Estuvo muy emocionante, la escuchamos también cantar», ha contado muy orgullosa.