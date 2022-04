Bertín Osborne se ha desplazado hasta Granada para visitar a la familia de Enrique Morente. El presentador de ‘Mi casa es la tuya‘ ha tenido la oportunidad de conocer en profundidad a Kiki Morente y a su madre, Aurora, y mantener una profunda charla con ellos. En medio de sus historias, el joven cantante ha desvelado el motivo por el que sigue viviendo con su madre.

Aurora y Kiki Morente viven juntos en su gran casa de Granada. Aunque se llevan a las mil maravillas y tienen su propio espacio, el joven reconoce que le es difícil independizarse, aunque lo haya intentado. «Me voy a tener que independizar yo», comentaba entre bromas la viuda de Enrique Morente. «Esta casa es la gloria. Cada uno está aquí a su bola y creando, yo en mi estudio, ella se pone a pintar… Es importante tener un espacio, a veces piensas lo ideal es echarte una novia e irte por ahí, pero estar con tu madre es un privilegio», explicaba Kiki Morente en su charla con Bertín Osborne. Después de escucharle, Aurora le dejaba sin palabras al decir que tenía «novia por todos los rincones». «No sabes la de niñas que quieren hacerse amigas mías…«, expresaba. Completamente sonrojado, el cantante insistía en quitarle hierro al asunto y admitía que era el mimado de la casa.

Mientras se encontraban disfrutando de una divertida velada, Aurora bromeaba y reconocía que su hijo podría llegar a tener un hijo en cada puerto debido a todas las «novias» que tenía alrededor de España. Un comentario que provocaba una fuerte reacción en el joven y no podía evitar mostrarse sonrojado y desencajado.

A lo largo de su encuentro con Bertín Osborne, Kiki Morente también ha recordado algunas anécdotas de su infancia junto a su padre. «Mi madre ha estado muy pendiente de nosotros, a saco. Tuve una infancia de niño, de jugar, de estar con los niños. Desde chiquito, me puso mi padre una guitarra», relataba el joven de 32 años. El invitado de ‘Mi casa es la tuya’ insistía en que desde que se metió en el conservatorio su vida cambió y siempre supo que quería seguir los pasos de su progenitor. «Nos inculcaba de manera natural el cante, los libros no se me daban bien, prefería la guitarra», asevera.

Así afrontó la pérdida de su padre

A la edad de 20 años, Kiki Morente tuvo que enfrentarse a la pérdida de su padre, algo que le marcó de por vida. «Cuando pasa el tiempo es cuando uno se da cuenta de las carencias. Yo estaba harto de escuchar y aprender, ahora me doy cuenta de todo lo que me ha faltado. De alguna manera, mis hermanas y mi madre me siguen dado cosas de él», dice emocionado.

Enrique Morente falleció en diciembre de 2010, tan solo unos días antes de cumplir 68 años. Su familia siempre creyó que hubo negligencia médica y emprendió acciones legales durante años. En concreto, el 2 de diciembre de ese año, el cantaor ingresó en la clínica La Luz para ser intervenido de un cáncer de esófago. A las horas posteriores a la operación quirúrgica surgieron complicaciones. El informe de la autopsia indicaba que este falleció por un «deterioro multiorgánico» debido a las complicaciones sufridas en la operación.

Sobre esto, Kiki Morente cuenta que la muerte de su padre «fue un ostión en la vida porque no lo esperamos». «Trabajé con mi padre diez días antes en Barcelona y no parábamos en esa época de currar… Cosas que pasan. Entré con mi padre al hospital y fue inesperado, de golpe y porrazo…«, rememoraba con el semblante triste.

Aunque no podía estar presente en la grabación del programa, Soleá Morente también ha querido participar en el programa y admitía que echaba mucho de menos a su padre. «A veces me pregunto qué pensaría de algunas cosas«, reflexionaba y dejaba claro que la familia siguió adelante esperando que se sintiera orgulloso de las personas en las que se habían convertido.