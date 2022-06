Ojos que no ven, corazón que no siente. Esto es lo que ha debido pensar Kiki Morente tras el beso de Sara Carbonero y Nacho Taboada, pues ya ha existido aquello de acción, reacción. Justo después de que se confirmara la relación de la periodista con el músico zaragozano, el artista ha tomado una drástica decisión, tal y como ha podido saber SEMANA. Kiki Morente ha dejado de seguir a Sara Carbonero en sus redes sociales, lo que demuestra que no quiere ser testigo de las publicaciones de su ex. Ya no tendrá que ver ni sus fotos, ni sus reflexiones, pues este unfollow le aleja de su día a día, un movimiento que no ha repetido en cambio Sara Carbonero. Ella sí le sigue, aunque hace tiempo que no intercambian ningún like ni gesto de complicidad en el universo 2.0.

Este detalle del que se ha percatado esta revista demuestra que, a pesar del buen rollo que parecía existir entre ellos tras su ruptura, Kiki Morente ha roto lazos con ella. Estuvieron ilusionados durante unos meses, pero su relación hizo aguas en el mes de febrero, siendo dos meses después cuando comenzó algo con Nacho Taboada, un chico de 35 años con el que afirma sentirse muy a gusto. «Están genial, aunque él no termina de encajar esta popularidad repentina», comentan a este medio. Y aunque sentimentalmente hablando le ha cambiado mucho la vida, en el plano laboral su vida también ha sufrido cambios. Así lo demuestra la información ofrecida por esta revista, pues Nacho se ha quedado sin trabajo en la radio recientemente. Allí ejercía como técnico de sonido, no obstante, el novio de Sara Carbonero es positivo y ni él ni su entorno dudan que muy pronto volverá a tener suerte en el ámbito profesional.

La actitud de Sara Carbonero esta vez refleja que está dejando que todo fluya con su actual pareja. Está cansada de disimular y comienza a vivir con naturalidad lo que le une a Nacho Taboada, aunque públicamente prefiere no dar detalles acerca de sus sentimientos. Quien sí los sabe bien es su novio, quien además fue el primero en recibir un mensaje de la comunicadora, ya que fue ella la que pidió su teléfono buscando un primer acercamiento con este chico alejado de los focos. Kiki Morente, por su parte, está centrado en su trabajo sobre los escenarios, donde evita mandar mensajes que tengan que ver con el amor ni tampoco sobre su ex.

Sus primeras fotos juntos en SEMANA

Fue el pasado mes de septiembre cuando te mostramos fotografías exclusivas de Sara Carbonero y Kiki Morente. Estas eran las imágenes más buscadas de ambos y es que nadie había logrado captar a la pareja por la calle después de esta revista hiciera pública la relación de la periodista y el músico. Aunque en aquel momento lo suyo iba viento en popa, meses después tomaron caminos por separado. Mientras Sara Carbonero vuelve a tener su corazón ocupado con Nacho Taboada, una historia de la que te dimos todos los detalles de cómo comenzó, Kiki Morente no da pistas de si está enamorado o, por el contrario, prefiere estar tranquilo unos meses más.