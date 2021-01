Isabel Pantoja podría marcharse a vivir a México, una posibilidad que ha sido aprovechada por Karina, quien la anima a dejar España cuanto antes. Además, ni corta ni perezosa, dice que no la echaría de menos. Vea el vídeo

Desde hace unos días, concretamente desde este fin de semana, la posibilidad de que Isabel Pantoja esté planeando hacer las maletas para comenzar una nueva vida al otro lado del charco está puesto sobre la mesa. La idea es que la tonadillera se instale en México cuando lo inevitable suceda y lo que le ata a Cantora por amor se marche y dado que su reconciliación con sus hijos, especialmente con Kiko Rivera, se atisba lejana e improbable, la cantante estudia cambiar de aires y dejar atrás lo que más le duele.

Isabel Pantoja no quiere ser el centro del huracán, aunque lleve ya muchos años sintiéndose el centro de todas las noticias, pero nada comparado con lo sucedido tras la revelación de su hijo, que dice sentirse “traicionado” y “robado” por su madre en el proceso de tramitación de los vienes de su padre, Paquirri, tras su fallecimiento. La herencia no se repartió según Kiko Rivera hubiese deseado y ahora quiere comprobar si su madre salió beneficiada a costa suya, para lo cual deberá contar con ayuda de su equipo de abogados y, presumiblemente y por mucho que le duela, quizá también de un juez.

Vídeo: Europa Press

Ante la posibilidad de que Isabel Pantoja haga las maletas para comenzar una nueva vida en México, Karina, su compañera cantante, ha querido entrar a valorar esta delicada situación. La artista considera apropiado que la tonadillera se marche a vivir a miles de kilómetros de distancia no solo de sus hijos, sino también de la polémica. Karina no tiene reparo alguno en hablar y opinar sobre la “menuda temporadita” que le ha tocado lidiar a Isabel Pantoja. ¿Le echará de menos como artista? La respuesta a esta pregunta no deja de ser curiosa y es que Karina dice rotunda que “no”, no echará nada de menos a la tonadillera a nivel profesional. ¿Por qué? Vea el vídeo, porque Karina se explaya y no tiene reparos en mojarse como nunca antes.