Han sido unas navidades muy complicadas para Junco, las primeras sin su marido, Bernardo Pantoja. El padre de Anabel Pantoja falleció el pasado 25 de noviembre tras los problemas derivados de su enfermedad. Han pasado casi dos meses desde su fallecimiento cuando la viuda ha sido «pillada» en actitud cariñosa y muy relajada en un bar de Sevilla acompañada por un hombre. Un hecho que no hará ni pizca de gracia a Anabel Pantoja, que desde el fallecimiento de su padre ha tenido varias disputas con Junco. Esto no hará más que empeorar la relación entre ellas.

Las imágenes de Junco en actitud cariñosa con un hombre

Tal y como se puede ver en las imágenes que ha emitido ‘Sálvame‘, se puede ver a Junco acariciar el rostro de un hombre del que, de momento, se conoce su identidad. “Caricias confidencias y mucho acercamiento entre Junco y otra persona”, decía José Antonio León, quien se ha trasladado hasta Sevilla para ver cómo es la vida de la ex bailarina tras la muerte de su marido. En las imágenes captadas por el programa aparece Junco tomando un vaso de agua en un bar mientras se muestre muy cariñosa con un hombre que habría sido amigo tanto de ella como de Bernardo.

Junco se estaría refugiando en su amigo durante el duelo. Lo hace sin esconderse, a plena luz de una terraza de la capital hispalense. En las diferentes instantáneas que han mostrado también se puede ver a la pareja de amigos charlar de algo que están viendo en el teléfono móvil de la japonesa. Sin embargo, esta no es la única información que maneja el programa. El reportero ha asegurado que este martes darán otra bomba relacionada con Junco que no hará ni pizca de gracia a Anabel Pantoja, ya que volverá a estar relacionada con la nueva vida de la viuda de su padre.

La última vez que vimos a Junco fue precisamente hace un mes, cuando organizó una misa funeral en honor a Bernardo Pantoja en el que no invitó a ningún miembro del clan Pantoja. El funeral se celebró este 20 de diciembre a las 20 horas en la parroquia de San Gonzalo de Triana, en Sevilla. A este sepelio no han sido invitados ni Anabel Pantoja, ni Isabel Pantoja, ni tampoco otros miembros de la familia, como Kiko Rivera o Isa Pantoja.

La viuda de Bernardo Pantoja organizó una misa funeral sin la presencia del clan Pantoja

La japonesa pegó carteles en los lugares a los que solía acudir su marido. Su intención era que acudieran todos aquellos que no pudieron ir al tanatorio a despedirse puedan congregarse en una iglesia de Triana. Para su viuda es importante que este día la acompañen todos aquellos que formaron parte de la vida de Bernardo Pantoja, especialmente aquellos que no estuvieron en el tanatorio, bien porque no pudieron asistir o porque no les dejaron entrar. Sin embargo, lejos de tomarse mal el hecho de que hicieran una misa funeral sin su presencia, Anabel Pantoja anunció que ella se encargaría de realizarle otra con toda la familia. Sin lugar a dudas, las cosas no están siendo nada fáciles para la viuda y la hija del fallecido, ya que estos hechos no hacen más que avivar la polémica entre ellas. ¿Cómo se habrá tomado Anabel Pantoja estas imágenes?