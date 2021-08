Julián Contreras da un paso más para reconciliarse con sus hermanos, Fran y Cayetano Rivera, tras años en pie de guerra

Julián Contreras quiere permanecer en un discreto segundo plano de los líos familiares que ahora acosan a los suyos, entendiendo como tales a sus hermanos, Fran Rivera y Cayetano Rivera. El hijo de Carmina Ordóñez está buscando aún su sitio, el cual creía en un plató de televisión, concretamente en un programa de TVE en el que trabajaba como colaborador y donde acaba de ser despedido o, más bien, no renovado. Le ha dolido esta decisión que trunca su futuro profesional en la pequeña pantalla, pero no descarta regresar a un plató para continuar ejerciendo su labor. Eso sí, no será a costa de su bienestar personal y, ni mucho menos ahora, por criticar de nuevo a sus hermanos, lo que ya se tradujo en un enfriamiento de su relación que durante años ha hecho aguas y que parece ahora ir solventándose con la buena disposición de ambas partes a acercar posiciones.

Julián Contreras regresaba a los photocalls este miércoles después de la pandemia y, qué casualidad, lo hacía compartiendo escena con Karelys Rodríguez, el azote de su hermano, Cayetano Rivera. La abogada que asegura haber mantenido una relación con el torero a espaldas de su esposa, Eva González, y que tanto ruido hizo el pasado año con sus revelaciones no hizo el suficiente como para llegar a oídos de Julián. Él asegura que no la conoce: “No tengo ni idea. La verdad es que no tenía ni idea. No me creéis si os digo que vivo fuera de esta historia, pero no tengo inconveniente en coincidir con ella. El inconveniente lo tendrá que tener Cayetano”, sentencia el joven, que bien podría iniciar una nueva disputa con su hermano por devolver la pelota de la polémica sobre su tejado.

Julián Contreras prepara su quinta novela, que vendrá con grandes dosis de erotismo. Un proyecto que le llena de ilusión y en la que poco le han apoyado sus hermanos, aunque cree que se alegrarán por algo que le hace bien. Unas palabras que evidencian que entre ellos no está todo arreglado, aunque se hayan sentado las bases de una cordialidad previa al perdón. Algo a lo que Julián Contreras entra de lleno para que o haya demasiada especulación al respecto: “Estamos bien, estamos fenomenal, hablamos, nos queremos, nos deseamos lo mejor. Ellos tienen su vida, yo la mía y creo que hemos pasado ya cierta línea de edad, ya somos mayorcitos. Unos más que otros, pero somos mayorcitos todos, creo que con hijos y vidas hechas estas rencillas se tienen que olvidar, son de los 90”, asegura el escritor, que le tiende la mano a sus hermanos a que dejen a un lado sus diferencias para atender tan solo al cariño que se tienen y de aprovechar el tiempo perdido estos años que han estado separados.

Vea el vídeo con la entrevista completa de Julián Contreras y conoce cómo explica su situación profesional actual tras su despido, cómo se lleva con sus hermanos ahora, cómo está preparando el lanzamiento de su quinto libro y, de paso, cómo ha sabido mantenerse al margen de la actualidad hasta el punto de no saber quién es Karelys Rodríguez. ¡Dale al play!