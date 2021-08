Julia Otero ha revelado que vuelve a la radio de manera provisional tras superar el tratamiento en su lucha contra el cáncer

Buenas noticias para la comunicadora. Julia Otero ha anunciado que regresa a la radio tras varios meses alejada de los micrófonos por culpa del cáncer que padece y por el que está luchando. La periodista ya ha terminado el tratamiento que se estaba sometiendo y, provisionalmente, puede volver al trabajo antes de someterse a la operación quirúrgica. Ha sido ella misma quien ha anunciado la feliz noticia: «Gracias de corazón a todos los que han recibido con alegría mi vuelta (provisional) a @OndaCero_es. Acabó el largo y duro tratamiento pero falta “el corte y pega”», ha comenzado escribiendo en su perfil de Twitter.

La comunicadora ya ha finalizado el tratamiento pero tendrá que pasar por quirófano

Tal y como hemos dicho anteriormente, Julia Otero también ha confesado que tendrá que pasar por quirófano: «En breve llegará la cirugía. Cuando todo haya acabado seré la primera en decirlo. En tránsito aún…pero en pie«, ha confesado emocionada. Son muchos los mensajes de cariño que ha recibido la comunicadora tras la feliz noticia de su regreso a la radio, donde precisamente confesó que le habían detectado un tumor y que era maligno y tenía que someterse a un tratamiento para vencer al cáncer.

Aunque su vuelta a los estudios no será definitiva, supondrá un chute de energía para Julia Otero que puede volver a desempeñar su trabajo. Será unas semanas las que volverá a ponerse al frente de los micrófonos. Aunque son muchos los españoles que esta semana han regresado a sus puestos de trabajo, para la periodista es una vuelta de lo más especial, ya que significa que va evolucionando en su problema de salud. Sigue inmersa en su lucha pero lo hace con más fuerza que nunca.

Julia Otero confesó en directo que le habían detectado un cáncer

De eso hace ya más de seis meses. Fue el pasado mes de febrero cuando Julia Otero se armó de valor para compartir con sus oyentes que padecía cáncer. Lo hizo en directo y con una gran entereza: «El martes pasado en un control rutinario llegó la sorpresa. En un rinconcito aparecieron unos centímetros de unas células egoístas. La palabra cáncer da miedo pero estoy aprendiendo a pronunciarla en primera persona desde hace seis días. No es fácil, pero ahí estamos. A las cosas hay que llamarlas por su nombre, pues me estoy aplicando el cuento. Voy a estar un poquito de tiempo, no mucho, un poco fuera de combate. Unos poquitos meses. Aunque mi oncólogo dice que entre quimio y quimio, me deje de tonterías y que vaya a la radio a daros un poco la tabarra. Y eso es lo que pienso hacer. Y que amenazo con hacerlo en cuanto pueda», confesó. Durante los meses que ha estado alejada de los micrófonos, la sustituta fue Carmen Juan.