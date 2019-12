Fue el pasado mes de marzo cuando la noticia de que Juana Acosta y Óliver Sancho volvían a entrelazar sus caminos y se reconciliaban, volviéndose a dar una nueva oportunidad al amor. Sin embargo, la pareja no ha superado la importante prueba del tiempo, porque ahora la actriz ha confirmado que su romance se ha ido al traste antes de que finalice el año. Juana Acosta comenzará el 2020 estrenando soltería y es que la actriz y el arquitecto han decidido poner punto y final a su relación, otra vez.

“Yo me separé hace casi dos años de Ernesto Alterio y mantuve una relación muy especial con Óliver, pero eso ha terminado”, asegura Juana Acosta, poco dada a dar declaraciones sobre su vida privada, pero que ha querido dejar claro que el arquitecto ha dejado de ocupar un hueco importante en su corazón, al menos es así como pareja. Eso sí, se resiste a decir que está soltera y es que quizá esta palabra le dé algo de alergia: “No voy a decir si estoy soltera o estoy comprometida”, asegura la actriz a ‘Jaleos’.

En estos momentos, Juana Acosta se encuentra en Colombia, su país natal, donde se encuentra su familia. Hasta allí ha viajado para celebrar la Navidad y compartir estas hermosas fechas con los suyos. Eso sí, aunque no ha viajado con novio, sí que lo ha hecho son su hija Lola, fruto de su relación de más de 15 años con Ernesto Alterio.

Aunque el amor ya no le une a su exmarido, sí que atesoran una estrecha relación, de la que han presumido en incontables ocasiones en sus apariciones públicas. “Tenemos una relación llenísima de amor. Le adoro como actor, como persona y como padre. Después de quince años no tendría justificación que no tuviéramos una relación así. Les amo a todos y consideraré que son mi familia toda la vida”, reconocía Juana Acosta al citado medio.