Todo el mundo está preocupado por la salud de Antonio Resines. Aunque su mujer, Ana Pérez Lorente, no ha querido declaraciones acerca cómo se encuentra el actor, sí ha confirmado que se encuentra estable dentro de la gravedad. Su ingreso en el hospital Gregorio Marañón a finales de diciembre hizo saltar todas las alarmas, pues a pesar de estar vacunado, había dado positivo en covid y no se encontraba bien. El último en pronunciarse acerca de cómo está es Juan Echanove, quien en ‘El Objetivo’ ha hablado sobre ello. A pesar de que él confía en que «Resines saldrá de esto», dice optimista. Eso sí, desconoce cuál será el futuro del intérprete, pues ambos se adoran profundamente: «Yo no sé qué pasaría conmigo si mi amigo Resines no saliera de esto. Todos los días cuando me levanto, lo primero que pienso es mi amigo Resines está luchando”.

Juan Echanove y Antonio Resines tienen una bonita amistad que comenzó hace varias décadas. El actor puede presumir de tener muchísimos amigos en la profesión, de hecho, hace tan solo unos días las redes sociales estaban repletas de mensajes para enviarle todo el ánimo del mundo en el que es su peor momento. «Es un luchador. Es el mejor de todos nosotros, con diferencia… Yo le conozco desde que éramos niños prácticamente, desde que teníamos 19-20 años. Resines es el mejor, es un tipo estupendo y excelentísimo actor. Es un excelentísimo productor. Un hombre todo lo que es, todo lo que ha hecho, lo ha hecho dentro de un cariño y un respeto de la profesión que solamente tienen los grandes actores», ha dicho Juan Echanove.

Si bien la mujer de Resines en un principio sí que dio algún detalle acerca de la evolución de Antonio Resines, ahora se muestra hermética. En sus últimas apariciones no ha dado ninguna pista, una reacción distinta a la de sus amigos, que sí se pronuncian sobre su mejoría. “Estoy seguro de que te vas a poner bueno. A mí no me vas a… Resines, no”, ha deslizado Echanove, quien no se imagina su vida sin la inestimable compañía de su gran amigo, Antonio Resines. De momento, lo que sí se sabe es que hay proyectos completamente parados hasta que Resines evolucione favorablemente. Esta ha sido la decisión por parte de Movistar+ es que la serie que protagonizan Resines y Miguel Rellán, que estaba prevista para estrenarse este próximo mes de febrero, se retrasa debido a la delicada situación del actor. ‘Sentimos las molestias’, así se llama la serie, no verá la luz por el momento.